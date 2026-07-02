En un Mundial todo puede pasar. Se rompen récords, se derraman lágrimas, hay victorias inesperadas y despedidas dolorosas. Hoy estamos frente a lo que será la última Copa Mundial para dos de las grandes leyendas del fútbol internacional.
Cristiano Ronaldo vs. Luka Modrić: el último baile de dos leyendas mundialistas
En un Mundial todo puede pasar. Se rompen récords, se derraman lágrimas, hay victorias inesperadas y despedidas dolorosas. Hoy estamos frente a lo que será la última Copa Mundial para dos de las grandes leyendas del fútbol internacional.
El Portugal vs. Croacia no es un partido cualquiera. Se trata del duelo que podría significar el último encuentro mundialista para Cristiano Ronaldo o Luka Modrić. Aquí no importan los premios, los goles ni los récords; se trata del adiós de dos jugadores que nos han regalado algunos de los momentos más memorables de este deporte.
Cristiano Ronaldo Vs Luka
Modrić, ¿quién se despedirá hoy de la Copa del Mundo?
Por un lado está Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico del fútbol profesional, multicampeón de Europa, ganador de varios Balones de Oro y campeón de la Eurocopa 2016 y de la UEFA Nations League con Portugal.
Del otro lado está Luka Modrić, ganador del Balón de Oro en 2018, cerebro del mediocampo, subcampeón del mundo en 2018 y tercer lugar en 2022 con Croacia. Además, fue pieza fundamental de la época dorada del Real Madrid, donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.
Uno de ellos disputa su sexta Copa Mundial, aunque nunca ha logrado conquistar el título. El otro está jugando su quinta Copa del Mundo, después de quedarse muy cerca de levantar el trofeo en 2018, cuando Croacia cayó ante una selección francesa liderada por un joven Kylian Mbappé decidido a conquistar el campeonato.
Fuera de sus respectivas selecciones, Cristiano Ronaldo, después de tres años en la liga de Arabia Saudita, logró conquistar su primer título en Medio Oriente. Mientras tanto, Modrić brilló como uno de los mejores jugadores del AC Milan durante la temporada 2025-2026.
Hoy, el partido entre ambas selecciones refleja una realidad inevitable, tanto para Portugal como para Croacia. El duelo de dieciseisavos de final significará el último baile mundialista para alguno de los dos. Sin importar quién avance, ambos ídolos tendrán el consuelo de despedirse de la Copa del Mundo enfrentando a un viejo amigo y rival que marcó una época junto a ellos.