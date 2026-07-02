El Portugal vs. Croacia no es un partido cualquiera. Se trata del duelo que podría significar el último encuentro mundialista para Cristiano Ronaldo o Luka Modrić. Aquí no importan los premios, los goles ni los récords; se trata del adiós de dos jugadores que nos han regalado algunos de los momentos más memorables de este deporte.

Cristiano Ronaldo Vs Luka

Modrić, ¿quién se despedirá hoy de la Copa del Mundo?

Por un lado está Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico del fútbol profesional, multicampeón de Europa, ganador de varios Balones de Oro y campeón de la Eurocopa 2016 y de la UEFA Nations League con Portugal.

Seis Copas del Mundo para Cristiano. Cinco para Modrić. Dos carreras históricas que hoy escriben un nuevo capítulo.

(Fotografía: Megan Briggs/Getty Images)

Del otro lado está Luka Modrić, ganador del Balón de Oro en 2018, cerebro del mediocampo, subcampeón del mundo en 2018 y tercer lugar en 2022 con Croacia. Además, fue pieza fundamental de la época dorada del Real Madrid, donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.

Uno de ellos disputa su sexta Copa Mundial, aunque nunca ha logrado conquistar el título. El otro está jugando su quinta Copa del Mundo, después de quedarse muy cerca de levantar el trofeo en 2018, cuando Croacia cayó ante una selección francesa liderada por un joven Kylian Mbappé decidido a conquistar el campeonato.