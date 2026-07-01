La actividad continua de la temporada 2026 de la Fórmula 1 sigue y esta vez es el turno del Gran Premio de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone. Allí, los pilotos tendrán la ardua tarea de sumar puntos para sus equipos y de llegar a lo más alto del podio. Acá te decimos los horarios y dónde ver la carrera desde México.
¿A qué hora y dónde ver el GP de Gran Bretaña en vivo desde México?
Como recordarás, en la carrera pasada en Austria el podio quedó muy diverso, con George Russell de Mercedes en lo más alto, Max Verstappen de Red Bull en segunda posición y Kimi Antonelli de Mercedes en tercer lugar, así que no hay duda de que en la siguiente carrera todo podría cambiar en las 52 vueltas y en una longitud de circuito de 5,891 km.
Por si no lo viste:
Cómo va la clasificación
Primeras cinco posiciones del Campeonato de Pilotos
Andrea Kimi Antonelli: 171 puntos
George Russell: 131 puntos
Lewis Hamilton: 125 puntos
Oscar Piastri: 80 puntos
Lando Norris: 79 puntos
Primeros cinco lugares del Campeonato de Constructores
Mercedes: 302 puntos
Ferrari: 204 puntos
McLaren: 161 puntos
Red Bull: 118 puntos
Alpine: 51 puntos
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Circuito de Silverstone
En este famoso circuito se realizó el primer Gran Premio; albergó la ronda inaugural del Campeonato Mundial de Fórmula 1 el 13 de mayo de 1950. El veterano Giuseppe Farina ganó la carrera con su Alfa Romeo 158 y, de hecho, se alzó con el título ese año.
Pese a varios cambios de trazado en la pista durante varios años, Silverstone mantiene su esencia como uno de los circuitos más rápidos del calendario. De hecho, en el Gran Premio de 2018, el británico Lewis Hamilton comparó una vuelta a toda velocidad allí con pilotar un avión de combate.