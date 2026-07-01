Como recordarás, en la carrera pasada en Austria el podio quedó muy diverso, con George Russell de Mercedes en lo más alto, Max Verstappen de Red Bull en segunda posición y Kimi Antonelli de Mercedes en tercer lugar, así que no hay duda de que en la siguiente carrera todo podría cambiar en las 52 vueltas y en una longitud de circuito de 5,891 km.

Cómo va la clasificación

Primeras cinco posiciones del Campeonato de Pilotos

Andrea Kimi Antonelli: 171 puntos

George Russell: 131 puntos

Lewis Hamilton: 125 puntos

Oscar Piastri: 80 puntos

Lando Norris: 79 puntos

Primeros cinco lugares del Campeonato de Constructores

Mercedes: 302 puntos

Ferrari: 204 puntos

McLaren: 161 puntos

Red Bull: 118 puntos

Alpine: 51 puntos

Circuito de Silverstone

En este famoso circuito se realizó el primer Gran Premio; albergó la ronda inaugural del Campeonato Mundial de Fórmula 1 el 13 de mayo de 1950. El veterano Giuseppe Farina ganó la carrera con su Alfa Romeo 158 y, de hecho, se alzó con el título ese año.

Pese a varios cambios de trazado en la pista durante varios años, Silverstone mantiene su esencia como uno de los circuitos más rápidos del calendario. De hecho, en el Gran Premio de 2018, el británico Lewis Hamilton comparó una vuelta a toda velocidad allí con pilotar un avión de combate.