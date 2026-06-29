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Así cerró la carrera por la Bota de Oro en la fase de grupos. Y sí, Messi sigue liderando.

Lionel Messi terminó la fase de grupos como líder de la carrera por la Bota de Oro. Así quedó la clasificación de los máximos goleadores y quiénes siguen en la pelea por alcanzarlo.
lun 29 junio 2026 06:48 PM
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Lionel Messi terminó la fase de grupos como líder de la carrera por la Bota de Oro con seis goles, manteniéndose como el máximo goleador del Mundial 2026.
 (Fotografía: Carl Recine/Getty Images)

Con la fase de grupos oficialmente terminada, la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 ya tiene a un claro protagonista: Lionel Messi.

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El capitán de Argentina llega a la ronda de eliminación directa como el máximo goleador del torneo con seis anotaciones, una ventaja que lo mantiene en la cima de la clasificación y que confirma que, a sus 39 años, sigue marcando la diferencia en el escenario más grande del fútbol.

Pero la carrera está lejos de definirse.

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Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé son dos de los principales perseguidores de Messi. Ambos llegan a la fase de eliminación directa con cuatro anotaciones.
 (Fotografía: Darrian Traynor/Getty Images)

Detrás del argentino aparece un grupo de figuras que lo siguen muy cerca. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior y Erling Haaland suman cuatro goles cada uno, por lo que cualquier buena actuación en las rondas de eliminación podría cambiar por completo el juego.

La Bota de Oro reconoce al máximo goleador de cada Copa del Mundo. En caso de empate en goles, el primer criterio de desempate son las asistencias y, si la igualdad continúa, se toma en cuenta quién disputó menos minutos durante el torneo.

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Fotografía: Dan Mullan/Getty Images

Además del liderato en la tabla de goleo de esta edición, Messi también sigue ampliando su legado mundialista. Con sus anotaciones en la fase de grupos alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del torneo y superando definitivamente los registros anteriores.

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Sin embargo, el premio todavía está completamente abierto. A diferencia de la fase de grupos, cada partido de eliminación directa puede convertirse en una oportunidad para sumar goles y acercarse al liderato. Un doblete o un hat-trick pueden modificar la clasificación de un día para otro.

Con varios de los grandes favoritos todavía con vida en el torneo, la lucha por la Bota de Oro promete convertirse en una de las historias que acompañarán la recta final del Mundial 2026.

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Vinícius Júnior y Erling Haaland también se mantienen en la pelea por la Bota de Oro. Ambos con cuatro goles cada uno, buscando acercarse al liderato en las rondas de eliminación.
 (Fotografías: Megan Briggs / Justin Setterfield/Getty Images)

Así marcha la carrera por la Bota de Oro tras la fase de grupos:

Seis goles

  • Lionel Messi (Argentina): 6 goles

Cuatro goles

  • Kylian Mbappé (Francia): 4 goles
  • Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles
  • Vinícius Júnior (Brasil): 4 goles
  • Erling Haaland (Noruega): 4 goles

Tres goles

  • Deniz Undav (Alemania): 3 goles
  • Jonathan David (Canadá): 3 goles
  • Matheus Cunha (Brasil): 3 goles
  • Ismaïla Sarr (Senegal): 3 goles
  • Johan Manzambi (Suiza): 3 goles

Después de los seis tantos de Messi, la diferencia es de apenas dos goles respecto al grupo que le sigue, por lo que la fase de eliminación directa será determinante para definir al máximo goleador del Mundial 2026.

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