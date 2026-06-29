Así cerró la carrera por la Bota de Oro en la fase de grupos. Y sí, Messi sigue liderando.

El capitán de Argentina llega a la ronda de eliminación directa como el máximo goleador del torneo con seis anotaciones, una ventaja que lo mantiene en la cima de la clasificación y que confirma que, a sus 39 años, sigue marcando la diferencia en el escenario más grande del fútbol.

Pero la carrera está lejos de definirse.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé son dos de los principales perseguidores de Messi. Ambos llegan a la fase de eliminación directa con cuatro anotaciones.

(Fotografía: Darrian Traynor/Getty Images)

Detrás del argentino aparece un grupo de figuras que lo siguen muy cerca. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior y Erling Haaland suman cuatro goles cada uno, por lo que cualquier buena actuación en las rondas de eliminación podría cambiar por completo el juego.

La Bota de Oro reconoce al máximo goleador de cada Copa del Mundo. En caso de empate en goles, el primer criterio de desempate son las asistencias y, si la igualdad continúa, se toma en cuenta quién disputó menos minutos durante el torneo.

Fotografía: Dan Mullan/Getty Images

Además del liderato en la tabla de goleo de esta edición, Messi también sigue ampliando su legado mundialista. Con sus anotaciones en la fase de grupos alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del torneo y superando definitivamente los registros anteriores.