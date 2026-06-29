Con la fase de grupos oficialmente terminada, la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 ya tiene a un claro protagonista: Lionel Messi.
Así cerró la carrera por la Bota de Oro en la fase de grupos. Y sí, Messi sigue liderando.
El capitán de Argentina llega a la ronda de eliminación directa como el máximo goleador del torneo con seis anotaciones, una ventaja que lo mantiene en la cima de la clasificación y que confirma que, a sus 39 años, sigue marcando la diferencia en el escenario más grande del fútbol.
Pero la carrera está lejos de definirse.
Detrás del argentino aparece un grupo de figuras que lo siguen muy cerca. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior y Erling Haaland suman cuatro goles cada uno, por lo que cualquier buena actuación en las rondas de eliminación podría cambiar por completo el juego.
La Bota de Oro reconoce al máximo goleador de cada Copa del Mundo. En caso de empate en goles, el primer criterio de desempate son las asistencias y, si la igualdad continúa, se toma en cuenta quién disputó menos minutos durante el torneo.
Además del liderato en la tabla de goleo de esta edición, Messi también sigue ampliando su legado mundialista. Con sus anotaciones en la fase de grupos alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del torneo y superando definitivamente los registros anteriores.
Sin embargo, el premio todavía está completamente abierto. A diferencia de la fase de grupos, cada partido de eliminación directa puede convertirse en una oportunidad para sumar goles y acercarse al liderato. Un doblete o un hat-trick pueden modificar la clasificación de un día para otro.
Con varios de los grandes favoritos todavía con vida en el torneo, la lucha por la Bota de Oro promete convertirse en una de las historias que acompañarán la recta final del Mundial 2026.
Así marcha la carrera por la Bota de Oro tras la fase de grupos:
Seis goles
- Lionel Messi (Argentina): 6 goles
Cuatro goles
- Kylian Mbappé (Francia): 4 goles
- Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles
- Vinícius Júnior (Brasil): 4 goles
- Erling Haaland (Noruega): 4 goles
Tres goles
- Deniz Undav (Alemania): 3 goles
- Jonathan David (Canadá): 3 goles
- Matheus Cunha (Brasil): 3 goles
- Ismaïla Sarr (Senegal): 3 goles
- Johan Manzambi (Suiza): 3 goles
Después de los seis tantos de Messi, la diferencia es de apenas dos goles respecto al grupo que le sigue, por lo que la fase de eliminación directa será determinante para definir al máximo goleador del Mundial 2026.