México hace historia: termina la fase de grupos sin recibir un solo gol

Una actuación histórica para la Selección Mexicana

Después de tres partidos disputados, la Selección Mexicana concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 sin recibir un solo gol. Ningún otro equipo logró combinar una defensa imbatida con un paso perfecto de tres victorias, un dato que pone al conjunto dirigido por Javier Aguirre en un lugar poco habitual dentro de la historia mundialista del país.

Más allá de los resultados, esto habla de aquello que se fue construyendo partido a partido. México mostró orden defensivo, concentración durante los 90 minutos y una capacidad para competir sin conceder demasiadas oportunidades a sus rivales. La portería en cero dejó de ser una coincidencia para convertirse en una constante.

La solidez defensiva fue uno de los principales argumentos del Tricolor durante la primera ronda. (Fotografía: Lars Baron/Getty Images)

El logro también adquiere mayor dimensión por el contexto. Esta es la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y una fase de grupos más amplia, por lo que sostener ese nivel de consistencia durante los tres encuentros representa un reto mayor que en ediciones anteriores.