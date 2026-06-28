Hay estadísticas que sirven para explicar un torneo y otras que terminan definiendo una actuación. La de México pertenece al segundo grupo.
México hace historia: termina la fase de grupos sin recibir un solo gol
Hay estadísticas que sirven para explicar un torneo y otras que terminan definiendo una actuación. La de México pertenece al segundo grupo.
Una actuación histórica para la Selección Mexicana
Después de tres partidos disputados, la Selección Mexicana concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 sin recibir un solo gol. Ningún otro equipo logró combinar una defensa imbatida con un paso perfecto de tres victorias, un dato que pone al conjunto dirigido por Javier Aguirre en un lugar poco habitual dentro de la historia mundialista del país.
Más allá de los resultados, esto habla de aquello que se fue construyendo partido a partido. México mostró orden defensivo, concentración durante los 90 minutos y una capacidad para competir sin conceder demasiadas oportunidades a sus rivales. La portería en cero dejó de ser una coincidencia para convertirse en una constante.
El logro también adquiere mayor dimensión por el contexto. Esta es la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y una fase de grupos más amplia, por lo que sostener ese nivel de consistencia durante los tres encuentros representa un reto mayor que en ediciones anteriores.
Aunque el camino apenas entra en su etapa de eliminación directa, este arranque ya quedó registrado entre los mejores comienzos de México en una Copa del Mundo. La clasificación era el primer objetivo, pero hacerlo con nueve puntos y sin goles en contra convierte esta fase de grupos en una de las más sólidas que ha firmado el Tricolor en el torneo.
Ahora el reto cambia. En los partidos de eliminación directa, las estadísticas dejan de jugar y cada encuentro cuenta una historia distinta. Sin embargo, México llega con una base que genera confianza: una defensa que aún no ha sido vulnerada y un funcionamiento colectivo que ha sabido responder cuando más lo ha necesitado.