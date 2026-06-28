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George Russell conquista el GP de Austria y revive sus aspiraciones al título de Fórmula 1

George Russell consiguió una contundente victoria en el Gran Premio de Austria 2026 tras liderar de principio a fin. El británico de Mercedes recorta distancia en el campeonato y rompe una racha de resultados adversos.
dom 28 junio 2026 12:00 PM
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George Russell celebra su victoria tras dominar el Gran Premio de Austria de principio a fin. (Fotografía: Mark Thompson/Getty Images)

El piloto británico George Russell (Mercedes) se llevó este domingo el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 después de dominar la carrera de principio a fin en el circuito Red Bull Ring, en Spielberg.

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Con este resultado, Russell consiguió su segunda victoria de la temporada y dio un paso importante en la lucha por el campeonato, al reducir la diferencia respecto al líder del Mundial, el italiano Kimi Antonelli, además de poner fin a una serie de actuaciones por debajo de las expectativas.

"Es increíble volver al escalón más alto del podio", declaró Russell tras la carrera, celebrando un triunfo que reafirma el potencial de Mercedes en una temporada marcada por la competitividad entre varias escuderías.

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El piloto de Mercedes logró su segundo triunfo de la temporada en el Red Bull Ring, en Spielberg. (Fotografía: Clive Rose/Getty Images)

La definición fue cerrada. Russell cruzó la meta con una ventaja de 1.611 segundos sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el cuatro veces campeón del mundo terminó apenas 0.375 segundos por delante de Antonelli, quien completó el podio.

"Ha sido una gran carrera para nosotros, las primeras vueltas fueron bastante divertidas. Estuvimos a pocos segundos de la victoria, estoy muy feliz", afirmó Verstappen al finalizar la competencia.

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El triunfo permite a Russell recortar distancia en la clasificación del Campeonato Mundial de Fórmula 1. (Fotografía: Clive Rose/Getty Images)

El australiano Oscar Piastri (McLaren) terminó en la cuarta posición, seguido por el británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien completó el Top 5.

La victoria de Russell llega en un momento clave del campeonato, cuando la temporada entra en su segunda mitad y la pelea por el título comienza a intensificarse entre Mercedes, Red Bull y McLaren.

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