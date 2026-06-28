Con este resultado, Russell consiguió su segunda victoria de la temporada y dio un paso importante en la lucha por el campeonato, al reducir la diferencia respecto al líder del Mundial, el italiano Kimi Antonelli, además de poner fin a una serie de actuaciones por debajo de las expectativas.

"Es increíble volver al escalón más alto del podio", declaró Russell tras la carrera, celebrando un triunfo que reafirma el potencial de Mercedes en una temporada marcada por la competitividad entre varias escuderías.

El piloto de Mercedes logró su segundo triunfo de la temporada en el Red Bull Ring, en Spielberg. (Fotografía: Clive Rose/Getty Images)

La definición fue cerrada. Russell cruzó la meta con una ventaja de 1.611 segundos sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el cuatro veces campeón del mundo terminó apenas 0.375 segundos por delante de Antonelli, quien completó el podio.

"Ha sido una gran carrera para nosotros, las primeras vueltas fueron bastante divertidas. Estuvimos a pocos segundos de la victoria, estoy muy feliz", afirmó Verstappen al finalizar la competencia.