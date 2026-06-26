El italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes fue también el más rápido en la segunda sesión de prácticas libres del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 , este viernes en el circuito de Spielberg, donde ya había dominado horas antes la primera sesión.
Antonelli domina las primeras prácticas libres del GP de Austria
En esa primera tanda de pruebas, en una jornada de altas temperaturas en Europa Central, Antonelli había quedado justo por delante de su coequipero británico George Russell, a solo 40 milésimas de segundo.
En la segunda, Antonelli relegó a Russell al sexto lugar y lideró la hoja de tiempos por delante de los dos McLaren, los del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, segundo y tercero respectivamente.
El prodigio italiano de 19 años, ganador de cinco de los siete primeros Grandes Premios de la temporada, presenta así su candidatura a una nueva victoria en un fin de semana al que llega con 41 puntos de ventaja sobre el segundo de la genera, el veterano británico de 41 años Lewis Hamilton (Ferrari), que este viernes solo pudo ser quinto.
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Justo antes, en el cuarto puesto del día, quedó el neerlandés Max Verstappen de Red Bull.
El monegasco Charles Leclerc de Ferrari, que está teniendo un inicio de temporada complicado, presentó el octavo mejor tiempo, detrás del joven francés Isack Hadjar (Red Bull), séptimo.
Clasificación de la 2º sesión de prácticas libres:
- Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:07.014 (32 vueltas)
- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:07.251 (32)
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:07.339 (32)
- Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:07.564 (29)
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:07.611 (33)
- George Russell (GBR/Mercedes) 1:07.637 (25)
- Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:07.758 (28)
- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:07.855 (35)
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:08.235 (34)
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:08.300 (30)
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:08.376 (33)
- Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:08.378 (29)
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:08.532 (33)
- Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:08.559 (32)
- Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:08.830 (33)
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:08.831 (30)
- Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:08.838 (34)
- Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:09.131 (30)
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:10.544 (27)
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:10.698 (32)
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:11.307 ( 6)
- Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 0.000 ( 2)
Con información de AFP