Antonelli domina las primeras prácticas libres del GP de Austria

En esa primera tanda de pruebas, en una jornada de altas temperaturas en Europa Central, Antonelli había quedado justo por delante de su coequipero británico George Russell, a solo 40 milésimas de segundo.

En la segunda, Antonelli relegó a Russell al sexto lugar y lideró la hoja de tiempos por delante de los dos McLaren, los del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, segundo y tercero respectivamente.

El prodigio italiano de 19 años, ganador de cinco de los siete primeros Grandes Premios de la temporada, presenta así su candidatura a una nueva victoria en un fin de semana al que llega con 41 puntos de ventaja sobre el segundo de la genera, el veterano británico de 41 años Lewis Hamilton (Ferrari), que este viernes solo pudo ser quinto.

Justo antes, en el cuarto puesto del día, quedó el neerlandés Max Verstappen de Red Bull.

El monegasco Charles Leclerc de Ferrari, que está teniendo un inicio de temporada complicado, presentó el octavo mejor tiempo, detrás del joven francés Isack Hadjar (Red Bull), séptimo.