Hay despedidas que llegan con un silbatazo final, otras, con una ovación de todo un estadio. La de Guillermo "Memo" Ochoa fue de las segundas. Emotiva, triste, llena de recuerdos. Una leyenda lista para despedirse de la Copa Mundial.
Adiós, Memo Ochoa: la leyenda detrás del arquero mexicano
En el Estadio Azteca, el mismo lugar donde comenzó a escribir su historia con la Selección Mexicana hace más de dos décadas, el arquero de 40 años vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera. Javier Aguirre envió a la cancha al arquero en los últimos minutos del triunfo de México sobre Chequia, le entregó el gafete de capitán y dejó que el estadio hiciera el resto: miles de aficionados puestos de pie para despedir a uno de los futbolistas más importantes que ha tenido el país.
Más allá de los récords, el homenaje fue un reconocimiento a una carrera que marcó a varias generaciones.
La trayectoria de una leyenda: Memo Ochoa
Porque hablar de Memo Ochoa es hablar de un futbolista que nunca dejó de insistir. Estuvo en seis Copas del Mundo, un logro reservado para muy pocos en la historia del fútbol. Fue suplente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero jamás dejó de trabajar.
Brasil 2014 cambió su historia para siempre, aquel partido con atajadas que parecían imposibles, lo convirtió en un referente internacional. Después llegaron Rusia 2018, Catar 2022 y finalmente el Mundial de 2026, donde decidió aceptar un rol distinto, pensando primero en el equipo que en el protagonismo. Quizá eso es lo que mejor define su legado.
No fue únicamente el portero de los reflejos imposibles o de las fotografías espectaculares. Fue un profesional que entendió que el liderazgo también consiste en saber cuándo dar un paso al costado para acompañar a la siguiente generación.
El momento tuvo incluso un significado especial para Javier Aguirre. Hace 16 años, en Sudáfrica 2010, fue él quien decidió dejar a Ochoa en la banca; esta vez, también fue él quien le regaló la despedida que el arquero merecía. Después del partido no dudó en definirlo con una frase que resume lo que representa para el fútbol mexicano: "Es una leyenda y es mexicano."
En una época donde las carreras parecen cada vez más cortas y el fútbol cambia a una velocidad vertiginosa, Memo Ochoa logró algo que pocos consiguen: mantenerse vigente durante más de veinte años sin perder la confianza en sí mismo.
Hoy México tiene nuevos porteros, nuevas figuras y una generación que ilusiona, pero buena parte de ese camino también fue construido por un arquero que hizo de la resiliencia su mayor virtud.
Porque los récords algún día podrán romperse, las atajadas quedarán en los videos, pero la historia de Memo Ochoa ya tiene un lugar reservado entre las grandes leyendas del fútbol mexicano.