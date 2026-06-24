Si estás ansioso por volver a ver a la Selección sobre la cancha, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre su enfrentamiento de hoy.

México sigue haciendo valer su localía y, para este tercer partido, regresa a la Ciudad de México buscando sumar más puntos en el Estadio Azteca. Cabe destacar que, sin importar el resultado de este encuentro, la Selección ya aseguró el liderato del Grupo A, lo que la coloca en una posición muy favorable de cara a la siguiente fase, además de cumplir con el objetivo planteado para esta primera etapa del torneo.

El equipo de Javier Aguirre disputará su último partido de grupos este jueves a las 19:00 horas en el Estadio Azteca. La Selección Mexicana llega como líder de su sector y con el boleto a la siguiente ronda en la bolsa.

(Fotografía: Carl Recine/Getty Images)

El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo local), de manera simultánea al partido entre Sudáfrica y Corea del Sur. Como ya mencionamos, aunque el boleto a la fase eliminatoria ya está asegurado, el Tricolor buscará cerrar con paso perfecto la fase de grupos y mantener el liderato de su sector antes de encarar los dieciseisavos de final.

¿Contra quién se podría enfrentar la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final?