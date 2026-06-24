A dos semanas de haber iniciado el Mundial, hoy la Selección Mexicana disputará su último encuentro de la fase de grupos. El Tri, dirigido por Javier Aguirre, enfrentará a Chequia (República Checa) en un duelo que cerrará la actividad del Grupo A y definirá las posiciones finales rumbo a la fase eliminatoria.
México vs. Chequia: Dónde y a qué hora será
Si estás ansioso por volver a ver a la Selección sobre la cancha, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre su enfrentamiento de hoy.
México sigue haciendo valer su localía y, para este tercer partido, regresa a la Ciudad de México buscando sumar más puntos en el Estadio Azteca. Cabe destacar que, sin importar el resultado de este encuentro, la Selección ya aseguró el liderato del Grupo A, lo que la coloca en una posición muy favorable de cara a la siguiente fase, además de cumplir con el objetivo planteado para esta primera etapa del torneo.
El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo local), de manera simultánea al partido entre Sudáfrica y Corea del Sur. Como ya mencionamos, aunque el boleto a la fase eliminatoria ya está asegurado, el Tricolor buscará cerrar con paso perfecto la fase de grupos y mantener el liderato de su sector antes de encarar los dieciseisavos de final.
¿Contra quién se podría enfrentar la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final?
Una vez instalada en la fase eliminatoria, México podría enfrentarse a uno de los mejores terceros lugares de los grupos C, E, F, H o I. Esto significa que los posibles rivales del conjunto mexicano serían Cabo Verde, Arabia Saudita, Ecuador, Costa de Marfil o Escocia. Sin embargo, para tener un panorama más preciso habrá que esperar los resultados de la última jornada.
Si México mantiene el nivel mostrado hasta ahora, el panorama luce bastante favorable. Tomando como referencia el desempeño de las selecciones clasificadas hasta el momento, Ecuador parece ser el rival que podría representar un desafío más equilibrado para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.
Aun así, no hay que subestimar a Cabo Verde. Aunque sería un rival inédito para México en esta instancia, la selección africana ha demostrado ser un equipo sólido y competitivo y tienen a Vozinha. Además, diversos analistas la consideran uno de los equipos físicamente más exigentes de los posibles cruces.
Una vez concluido este tercer partido, México volverá a la actividad el próximo 30 de junio en el Estadio Azteca, nuevamente a las 19:00 horas (tiempo local). Sin embargo, su rival en los dieciseisavos de final aún está por definirse.