México golea 3-0 a República Checa y mantiene racha perfecta en el Mundial

Anfitriones del Mundial por tercera vez, el Tri cerró con 9 puntos al frente del Grupo A y enfrentará a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos, aún por definir.

Mateo Chávez abrió el marcador en el minuto 55, seguido por el estelar Julián Quiñones a los 61' y Álvaro Fidalgo en el descuento (90+4').

Los goles llegaron en la segunda mitad porque México cambió la actitud después del descanso, tras una primera parte sosa, con pocas chances.

El juego significó además el regreso del portero Guillermo 'Memo' Ochoa, que entró en sustitución del titular, José Rangel, faltando 13 minutos para el final del tiempo reglamentario: ese es precisamente el dorsal del veterano arquero, que participa en su sexto Mundial con el Tri.

"¡Memo, Memo!", gritaron al entrar al campo con lágrimas en los ojos y besó los postes del arco al finalizar el partido.

Sus compañeros luego lo cargaron y mantearon en celebración.