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México golea 3-0 a República Checa y mantiene racha perfecta en el Mundial

Con tantos de Chávez, Quiñones y Fidalgo, la selección mexicana eliminó a República Checa en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo.
mié 24 junio 2026 09:45 PM
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México golea 3-0 a República Checa y mantiene racha perfecta en el Mundial
La selección mexicana celebra su triunfo ante República Checa este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

México cerró el miércoles la fase de grupos del Mundial 2026 con tres victorias, al golear en su último partido del Grupo A a la República Checa por 3-0.

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Anfitriones del Mundial por tercera vez, el Tri cerró con 9 puntos al frente del Grupo A y enfrentará a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos, aún por definir.

Mateo Chávez abrió el marcador en el minuto 55, seguido por el estelar Julián Quiñones a los 61' y Álvaro Fidalgo en el descuento (90+4').

Los goles llegaron en la segunda mitad porque México cambió la actitud después del descanso, tras una primera parte sosa, con pocas chances.

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El juego significó además el regreso del portero Guillermo 'Memo' Ochoa, que entró en sustitución del titular, José Rangel, faltando 13 minutos para el final del tiempo reglamentario: ese es precisamente el dorsal del veterano arquero, que participa en su sexto Mundial con el Tri.

"¡Memo, Memo!", gritaron al entrar al campo con lágrimas en los ojos y besó los postes del arco al finalizar el partido.

Sus compañeros luego lo cargaron y mantearon en celebración.

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La República Checa quedó eliminada del Mundial.

Alineaciones:

República Checa: Matej Kovár - Tomáš Holeš (Tomas Soucek, 64; Sojka, 87), Robin Hranac, Ladislav Krejci - Vladimir Coufal, Michal Sadílek, Lukas Cerv (Tomáš Chorý, 87), David Doudera - Pavel Sulc, Adam Hlozek (Patrik Schick, 64) - Denis Visinsky (Lukáš Provod, 56). DT: Miroslav Koubek.

México: José Rangel (Guillermo Ochoa, 77) - Jorge Sánchez, Cesar Montes, Israel Reyes, Mateo Chávez (Jesús Gallardo, 78) - Gilberto Mora (Álvaro Fernández, 72), Édson Álvarez, Luis Romo (Obed Vargas, 63) - Roberto Alvarado, Guillermo Martínez (Santiago Giménez, 63), Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

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Selección Mexicana Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026
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