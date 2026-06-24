México cerró el miércoles la fase de grupos del Mundial 2026 con tres victorias, al golear en su último partido del Grupo A a la República Checa por 3-0.
México golea 3-0 a República Checa y mantiene racha perfecta en el Mundial
Anfitriones del Mundial por tercera vez, el Tri cerró con 9 puntos al frente del Grupo A y enfrentará a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos, aún por definir.
Mateo Chávez abrió el marcador en el minuto 55, seguido por el estelar Julián Quiñones a los 61' y Álvaro Fidalgo en el descuento (90+4').
Los goles llegaron en la segunda mitad porque México cambió la actitud después del descanso, tras una primera parte sosa, con pocas chances.
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El juego significó además el regreso del portero Guillermo 'Memo' Ochoa, que entró en sustitución del titular, José Rangel, faltando 13 minutos para el final del tiempo reglamentario: ese es precisamente el dorsal del veterano arquero, que participa en su sexto Mundial con el Tri.
"¡Memo, Memo!", gritaron al entrar al campo con lágrimas en los ojos y besó los postes del arco al finalizar el partido.
Sus compañeros luego lo cargaron y mantearon en celebración.
La República Checa quedó eliminada del Mundial.
Alineaciones:
República Checa: Matej Kovár - Tomáš Holeš (Tomas Soucek, 64; Sojka, 87), Robin Hranac, Ladislav Krejci - Vladimir Coufal, Michal Sadílek, Lukas Cerv (Tomáš Chorý, 87), David Doudera - Pavel Sulc, Adam Hlozek (Patrik Schick, 64) - Denis Visinsky (Lukáš Provod, 56). DT: Miroslav Koubek.
México: José Rangel (Guillermo Ochoa, 77) - Jorge Sánchez, Cesar Montes, Israel Reyes, Mateo Chávez (Jesús Gallardo, 78) - Gilberto Mora (Álvaro Fernández, 72), Édson Álvarez, Luis Romo (Obed Vargas, 63) - Roberto Alvarado, Guillermo Martínez (Santiago Giménez, 63), Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.