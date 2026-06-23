“Parecía que ya estaba retirado”: Cristiano Ronaldo tras críticas con récord mundialista

"Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la selección a alcanzar sus metas. En esta fase era pasar la eliminatoria, creo que con cuatro puntos ya pasamos. Estoy muy feliz", declaró a la prensa después del encuentro.

"Trabajamos mucho durante la semana, sabíamos que esto iba a pasar, pero el equipo trabajó muy bien, hemos mejorado bastante", dijo Cristiano, elegido mejor jugador del partido.

"Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que yo ya estaba retirado del futbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa", agregó sobre las críticas contra él tras una actuación gris en el empate contra RD Congo.

"Fue difícil, lo tengo que reconocer, pero hemos vuelto", agregó.

Con información de AFP