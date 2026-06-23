Cristiano Ronaldo volvió a escribir una página dorada en la historia del futbol mundial. El capitán de Portugal se convirtió en el primer jugador en marcar gol en seis Copas del Mundo distintas, luego de anotar frente a Uzbekistán en el Mundial de Norteamérica 2026.
Recordemos los goles de Cristiano Ronaldo durante sus seis Copas Mundiales
Con este tanto, el portugués amplía un legado que comenzó hace dos décadas y que lo ha llevado a ser protagonista en cada una de las ediciones mundialistas que disputó desde Alemania 2006. La anotación también le permitió alcanzar nueve goles en Copas del Mundo, igualando el registro del legendario Eusebio como máximo goleador portugués en la historia del torneo.
A lo largo de su trayectoria mundialista, Cristiano ha encontrado el gol en cada una de sus seis participaciones:
- Alemania 2006: 1 gol (vs. Irán)
- Sudáfrica 2010: 1 gol (vs. Corea del Norte)
- Brasil 2014: 1 gol (vs. Ghana)
- Rusia 2018: 4 goles (hat-trick vs. España y 1 gol vs. Marruecos)
- Catar 2022: 1 gol (vs. Ghana)
- Norteamérica 2026: 2 gol (vs. Uzbekistán)
La suma de estas anotaciones confirma la extraordinaria longevidad competitiva de CR7. Desde su debut mundialista en 2006 hasta su históricos goles en 2026, han pasado veinte años en los que el delantero portugués ha mantenido un nivel de rendimiento excepcional.
Además de ser el único futbolista en marcar en seis Mundiales, Ronaldo también comparte con Lionel Messi el récord de participaciones consecutivas en Copas del Mundo, al haber estado presente en todas las ediciones desde Alemania 2006.
A sus 41 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue ampliando una carrera irrepetible. Su gol ante Uzbekistán no solo abrió el marcador para Portugal, sino que confirmó una vez más que Cristiano Ronaldo continúa encontrando nuevas formas de desafiar los límites de la historia.