Con este tanto, el portugués amplía un legado que comenzó hace dos décadas y que lo ha llevado a ser protagonista en cada una de las ediciones mundialistas que disputó desde Alemania 2006. La anotación también le permitió alcanzar nueve goles en Copas del Mundo, igualando el registro del legendario Eusebio como máximo goleador portugués en la historia del torneo.

De Alemania 2006 a Norteamérica 2026. Veinte años después de su debut mundialista, Cristiano Ronaldo continúa haciendo historia y ya es el único futbolista que ha marcado en seis Mundiales consecutivos.

(Fotografías: Maddie Meyer/Getty Images)

A lo largo de su trayectoria mundialista, Cristiano ha encontrado el gol en cada una de sus seis participaciones:

Alemania 2006: 1 gol (vs. Irán)

1 gol (vs. Irán) Sudáfrica 2010: 1 gol (vs. Corea del Norte)

1 gol (vs. Corea del Norte) Brasil 2014: 1 gol (vs. Ghana)

1 gol (vs. Ghana) Rusia 2018: 4 goles (hat-trick vs. España y 1 gol vs. Marruecos)

4 goles (hat-trick vs. España y 1 gol vs. Marruecos) Catar 2022: 1 gol (vs. Ghana)

1 gol (vs. Ghana) Norteamérica 2026: 2 gol (vs. Uzbekistán)

La suma de estas anotaciones confirma la extraordinaria longevidad competitiva de CR7. Desde su debut mundialista en 2006 hasta su históricos goles en 2026, han pasado veinte años en los que el delantero portugués ha mantenido un nivel de rendimiento excepcional.