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Messi, Mbappé y Haaland lideran y clasifican a sus selecciones

Lionel Messi amplió su récord goleador mundialista, mientras Kylian Mbappé y Erling Haaland firmaron dobletes para sellar la clasificación de Francia y Noruega a los dieciseisavos de final.
lun 22 junio 2026 09:36 PM
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Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland marcaron dobletes decisivos para clasificar a Argentina, Francia y Noruega a los dieciseisavos de final del Mundial. (Fotografías: Dan Mullan / Charlotte Wilson / Buda Mendes)

La Copa del Mundo vivió una jornada marcada por las actuaciones de tres de sus máximas figuras. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland fueron protagonistas con jugadas que consiguieron las victorias de Argentina, Francia y Noruega, acercando aún más a sus selecciones a los objetivos de la fase de grupos.

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En Arlington, Messi llevó a Argentina al triunfo 2-0 sobre Austria con dos goles que le permitieron ampliar a 18 tantos su récord como máximo goleador histórico de los Mundiales. La Albiceleste aseguró así su clasificación a los dieciseisavos de final y quedó a un paso de sellar el liderato del Grupo J.

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Lionel Messi volvió a hacer historia. Con un doblete ante Austria, amplió a 18 goles su récord como máximo goleador histórico de los Mundiales y aseguró la clasificación de Argentina a los dieciseisavos de final.
 (Fotografía: Stacy Revere/Getty Images)

Horas más tarde, en Filadelfia, Francia derrotó 3-0 a Irak en un encuentro interrumpido por más de dos horas debido a una tormenta severa. Mbappé anotó dos veces en su partido número 100 con la selección francesa y llegó a 16 goles mundialistas, colocándose a solo dos de Messi en la tabla histórica. Ousmane Dembélé completó la victoria de los vigentes campeones del mundo.

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Kylian Mbappé celebró su partido número 100 con Francia de la mejor manera: dos goles en la victoria 3-0 sobre Irak. El delantero ya suma 16 tantos mundialistas y se acerca a las cifras históricas de Messi.
 (Fotografía: Dan Mullan/Getty Images)

La jornada también dejó una nueva exhibición de Haaland. El delantero noruego marcó dos goles en el triunfo 3-2 sobre Senegal y llevó a Noruega a la siguiente ronda. Con cuatro tantos en el torneo, el atacante del Manchester City se mantiene en la pelea por la Bota de Oro y lidera a una selección que sueña con convertirse en una de las sorpresas del campeonato.

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Erling Haaland mantiene vivo el sueño noruego. Con dos goles en el triunfo 3-2 sobre Senegal, lideró la clasificación de Noruega y alcanzó cuatro anotaciones en el torneo, metiéndose de lleno en la lucha por la Bota de Oro.
 (Fotografía: Al Bello/Getty Images)

Con Argentina, Francia y Noruega ya instaladas en la fase de eliminación directa, el Mundial empieza a perfilar a sus grandes candidatos y a una generación de estrellas que sigue escribiendo capítulos históricos en el torneo más importante del fútbol.

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