Messi, Mbappé y Haaland lideran y clasifican a sus selecciones

En Arlington, Messi llevó a Argentina al triunfo 2-0 sobre Austria con dos goles que le permitieron ampliar a 18 tantos su récord como máximo goleador histórico de los Mundiales. La Albiceleste aseguró así su clasificación a los dieciseisavos de final y quedó a un paso de sellar el liderato del Grupo J.

Lionel Messi volvió a hacer historia. Con un doblete ante Austria, amplió a 18 goles su récord como máximo goleador histórico de los Mundiales y aseguró la clasificación de Argentina a los dieciseisavos de final.

(Fotografía: Stacy Revere/Getty Images)

Horas más tarde, en Filadelfia, Francia derrotó 3-0 a Irak en un encuentro interrumpido por más de dos horas debido a una tormenta severa. Mbappé anotó dos veces en su partido número 100 con la selección francesa y llegó a 16 goles mundialistas, colocándose a solo dos de Messi en la tabla histórica. Ousmane Dembélé completó la victoria de los vigentes campeones del mundo.

Kylian Mbappé celebró su partido número 100 con Francia de la mejor manera: dos goles en la victoria 3-0 sobre Irak. El delantero ya suma 16 tantos mundialistas y se acerca a las cifras históricas de Messi.

(Fotografía: Dan Mullan/Getty Images)

La jornada también dejó una nueva exhibición de Haaland. El delantero noruego marcó dos goles en el triunfo 3-2 sobre Senegal y llevó a Noruega a la siguiente ronda. Con cuatro tantos en el torneo, el atacante del Manchester City se mantiene en la pelea por la Bota de Oro y lidera a una selección que sueña con convertirse en una de las sorpresas del campeonato.