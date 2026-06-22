La Copa del Mundo vivió una jornada marcada por las actuaciones de tres de sus máximas figuras. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland fueron protagonistas con jugadas que consiguieron las victorias de Argentina, Francia y Noruega, acercando aún más a sus selecciones a los objetivos de la fase de grupos.
Messi, Mbappé y Haaland lideran y clasifican a sus selecciones
La Copa del Mundo vivió una jornada marcada por las actuaciones de tres de sus máximas figuras. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland fueron protagonistas con jugadas que consiguieron las victorias de Argentina, Francia y Noruega, acercando aún más a sus selecciones a los objetivos de la fase de grupos.
En Arlington, Messi llevó a Argentina al triunfo 2-0 sobre Austria con dos goles que le permitieron ampliar a 18 tantos su récord como máximo goleador histórico de los Mundiales. La Albiceleste aseguró así su clasificación a los dieciseisavos de final y quedó a un paso de sellar el liderato del Grupo J.
Horas más tarde, en Filadelfia, Francia derrotó 3-0 a Irak en un encuentro interrumpido por más de dos horas debido a una tormenta severa. Mbappé anotó dos veces en su partido número 100 con la selección francesa y llegó a 16 goles mundialistas, colocándose a solo dos de Messi en la tabla histórica. Ousmane Dembélé completó la victoria de los vigentes campeones del mundo.
La jornada también dejó una nueva exhibición de Haaland. El delantero noruego marcó dos goles en el triunfo 3-2 sobre Senegal y llevó a Noruega a la siguiente ronda. Con cuatro tantos en el torneo, el atacante del Manchester City se mantiene en la pelea por la Bota de Oro y lidera a una selección que sueña con convertirse en una de las sorpresas del campeonato.
Con Argentina, Francia y Noruega ya instaladas en la fase de eliminación directa, el Mundial empieza a perfilar a sus grandes candidatos y a una generación de estrellas que sigue escribiendo capítulos históricos en el torneo más importante del fútbol.