Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. Con su anotación ante Austria en el Mundial 2026, el capitán argentino llegó a 17 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador en solitario de la competición, dejando atrás los 16 tantos que compartía con el alemán Miroslav Klose.
Lionel Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales
Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. Con su anotación ante Austria en el Mundial 2026, el capitán argentino llegó a 17 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador en solitario de la competición, dejando atrás los 16 tantos que compartía con el alemán Miroslav Klose.
El récord tuvo un componente especial. La conquista se produjo el 22 de junio, exactamente 40 años después de que Diego Maradona protagonizara una de las actuaciones más memorables de la historia de los Mundiales, cuando marcó la célebre “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo” frente a Inglaterra en los cuartos de final de México 1986.
Aunque Messi había desperdiciado un penal en los primeros minutos del encuentro, encontró la revancha después del descanso. El argentino recibió dentro del área y definió con un zurdazo muy a su estilo para vencer al arquero austríaco y establecer el 1-0 parcial para la Albiceleste.
La marca reafirma la vigencia de un futbolista que, a sus casi 39 años, sigue liderando a la selección argentina. Además de convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, Messi ya había alcanzado otro registro histórico al disputar su sexta Copa del Mundo, igualando y posteriormente superando las marcas de longevidad más destacadas en la competición.
El logro llega en un momento especial para el jugador, quien recientemente atravesó días complicados por cuestiones familiares. Sin embargo, el respaldo de sus compañeros y del entorno de la selección ha sido clave para mantener su nivel competitivo y continuar ampliando una carrera que parece no tener límites.
Hoy, el 22 de junio queda marcado como una fecha emblemática para Argentina. Cuatro décadas después de la obra maestra de Maradona, fue Messi quien volvió a hacer historia, consolidándose como el máximo goleador de los Mundiales y reafirmando su lugar entre las mayores leyendas que ha dado el fútbol.