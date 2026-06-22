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Deportes

Lionel Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Una leyenda: Lionel Messi alcanzó los 17 goles en Copas del Mundo y superó la marca histórica de Miroslav Klose en un día histórico para el fútbol argentino.
lun 22 junio 2026 12:40 PM
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Lionel Messi sigue ampliando su leyenda. Con su gol ante Austria en el Mundial 2026, alcanzó las 17 anotaciones en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición.
 (Fotografía: Charlotte Wilson/Getty Images)

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. Con su anotación ante Austria en el Mundial 2026, el capitán argentino llegó a 17 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador en solitario de la competición, dejando atrás los 16 tantos que compartía con el alemán Miroslav Klose.

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El récord tuvo un componente especial. La conquista se produjo el 22 de junio, exactamente 40 años después de que Diego Maradona protagonizara una de las actuaciones más memorables de la historia de los Mundiales, cuando marcó la célebre “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo” frente a Inglaterra en los cuartos de final de México 1986.

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El récord llegó en una fecha cargada de simbolismo: exactamente 40 años después del inolvidable partido en el que Diego Maradona marcó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" frente a Inglaterra en México 1986. (Fotografía: Michael Steele/Getty Images)

Aunque Messi había desperdiciado un penal en los primeros minutos del encuentro, encontró la revancha después del descanso. El argentino recibió dentro del área y definió con un zurdazo muy a su estilo para vencer al arquero austríaco y establecer el 1-0 parcial para la Albiceleste.

La marca reafirma la vigencia de un futbolista que, a sus casi 39 años, sigue liderando a la selección argentina. Además de convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, Messi ya había alcanzado otro registro histórico al disputar su sexta Copa del Mundo, igualando y posteriormente superando las marcas de longevidad más destacadas en la competición.

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Tras fallar un penal al inicio del encuentro, Messi encontró la revancha antes del descanso y dejó atrás los 16 goles de Miroslav Klose para quedarse solo en la cima de los goleadores mundialistas.
 (Fotografía: Francois Nel/Getty Images)

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El logro llega en un momento especial para el jugador, quien recientemente atravesó días complicados por cuestiones familiares. Sin embargo, el respaldo de sus compañeros y del entorno de la selección ha sido clave para mantener su nivel competitivo y continuar ampliando una carrera que parece no tener límites.

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A pocos días de cumplir 39 años, Messi continúa rompiendo récords con Argentina. El capitán albiceleste suma ya seis Mundiales disputados y ahora ostenta también el récord goleador más importante de la historia de la Copa del Mundo.
 (Fotografía: Stacy Revere/Getty Images)

Hoy, el 22 de junio queda marcado como una fecha emblemática para Argentina. Cuatro décadas después de la obra maestra de Maradona, fue Messi quien volvió a hacer historia, consolidándose como el máximo goleador de los Mundiales y reafirmando su lugar entre las mayores leyendas que ha dado el fútbol.

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