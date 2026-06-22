El récord tuvo un componente especial. La conquista se produjo el 22 de junio, exactamente 40 años después de que Diego Maradona protagonizara una de las actuaciones más memorables de la historia de los Mundiales, cuando marcó la célebre “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo” frente a Inglaterra en los cuartos de final de México 1986.

El récord llegó en una fecha cargada de simbolismo: exactamente 40 años después del inolvidable partido en el que Diego Maradona marcó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" frente a Inglaterra en México 1986. (Fotografía: Michael Steele/Getty Images)

Aunque Messi había desperdiciado un penal en los primeros minutos del encuentro, encontró la revancha después del descanso. El argentino recibió dentro del área y definió con un zurdazo muy a su estilo para vencer al arquero austríaco y establecer el 1-0 parcial para la Albiceleste.

La marca reafirma la vigencia de un futbolista que, a sus casi 39 años, sigue liderando a la selección argentina. Además de convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, Messi ya había alcanzado otro registro histórico al disputar su sexta Copa del Mundo, igualando y posteriormente superando las marcas de longevidad más destacadas en la competición.