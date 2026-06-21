El Mundial de 2026 ya comenzó a dejar nombres propios y, como suele suceder en cada edición, la carrera por la Bota de Oro empieza a tomar forma desde los primeros partidos.
Messi lidera la carrera por la Bota de Oro: así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026
El Mundial de 2026 ya comenzó a dejar nombres propios y, como suele suceder en cada edición, la carrera por la Bota de Oro empieza a tomar forma desde los primeros partidos.
Tras la primera jornada de actividad, tres futbolistas comparten el liderato de la tabla de goleadores con tres anotaciones: Lionel Messi con Argentina, Jonathan David con Canadá y Deniz Undav con Alemania. Los tres han sido determinantes para que sus selecciones arrancaran con el pie derecho y, por ahora, marcan el ritmo de la competencia individual más seguida del torneo.
Sin embargo, la pelea está lejos de definirse. Un amplio grupo de jugadores aparece con dos goles y amenaza con dar alcance rápidamente a los líderes. Entre ellos destacan Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Vinícius Júnior (Brasil), Kai Havertz (Alemania) y Cody Gakpo (Países Bajos), futbolistas acostumbrados a competir en la élite y que llegaron al Mundial como referentes ofensivos de sus selecciones.
La tabla también refleja el carácter global de esta Copa del Mundo. Jugadores de países como Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Canadá o Suiza ya aparecen entre los máximos anotadores, confirmando que el talento ofensivo está cada vez más repartido y que las sorpresas siguen siendo parte fundamental del torneo.
En el caso de México, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Marcel Ruiz Romo Barrón ya lograron hacerse presentes en el marcador y mantienen vivas las aspiraciones del combinado tricolor de avanzar a las rondas eliminatorias.
Todavía queda mucho Mundial por delante y la historia demuestra que la tabla de goleo puede cambiar drásticamente conforme avanzan las fases eliminatorias. Por ahora, Messi vuelve a aparecer entre los protagonistas, pero nombres como Mbappé, Haaland, Kane o Vinícius parecen listos para convertir la lucha por la Bota de Oro en una de las historias más atractivas de Canadá, Estados Unidos y México 2026.
Top 10 goleadores del Mundial 2026
3 goles
- Lionel Messi (Argentina)
- Jonathan David (Canadá)
- Deniz Undav (Alemania)
2 goles
- Kylian Mbappé (Francia)
- Erling Haaland (Noruega)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Vinícius Júnior (Brasil)
- Kai Havertz (Alemania)
- Cody Gakpo (Países Bajos)
- Folarin Balogun (Estados Unidos)