Messi lidera la carrera por la Bota de Oro: así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026

Tras la primera jornada de actividad, tres futbolistas comparten el liderato de la tabla de goleadores con tres anotaciones: Lionel Messi con Argentina, Jonathan David con Canadá y Deniz Undav con Alemania. Los tres han sido determinantes para que sus selecciones arrancaran con el pie derecho y, por ahora, marcan el ritmo de la competencia individual más seguida del torneo.

Sin embargo, la pelea está lejos de definirse. Un amplio grupo de jugadores aparece con dos goles y amenaza con dar alcance rápidamente a los líderes. Entre ellos destacan Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Vinícius Júnior (Brasil), Kai Havertz (Alemania) y Cody Gakpo (Países Bajos), futbolistas acostumbrados a competir en la élite y que llegaron al Mundial como referentes ofensivos de sus selecciones.

El Mundial 2026 ya tiene a sus primeros referentes ofensivos, aunque la lucha por el título de máximo goleador apenas comienza. (Fotografía: Mattia Ozbot/Getty Images)

La tabla también refleja el carácter global de esta Copa del Mundo. Jugadores de países como Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Canadá o Suiza ya aparecen entre los máximos anotadores, confirmando que el talento ofensivo está cada vez más repartido y que las sorpresas siguen siendo parte fundamental del torneo.