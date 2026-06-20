De acuerdo con información publicada por medios italianos y confirmada por una fuente cercana al caso, el exjugador de Barcelona, Milan y Paris Saint-Germain será presentado oficialmente el próximo 23 de junio durante un evento en Miami.

Actualmente en Estados Unidos siguiendo las actividades del Mundial 2026, Ronaldinho expresó su entusiasmo por esta nueva etapa. Según declaraciones recogidas por la prensa italiana, aseguró que está “deseando volver a bailar con el balón” y escribir una nueva historia junto al propietario del club, Ignazio Cipriani.

Más de una década después de su último partido oficial, Ronaldinho volverá a tener ficha profesional. El brasileño será presentado como jugador del Ravenna el próximo 23 de junio en Miami.

(Fotografía: Dan Mullan/Getty Images)

“El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí. Quiero aportar ese mismo espíritu a Ravenna”, señaló el brasileño.

Ronaldinho no disputa un partido oficial desde septiembre de 2015, cuando vistió por última vez la camiseta de Fluminense. A lo largo de su carrera conquistó la Copa del Mundo de 2002 con Brasil y disputó 97 partidos internacionales, en los que marcó 33 goles.