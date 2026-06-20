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Ronaldinho vuelve al fútbol profesional a los 46 años y jugará en Italia

El brasileño será presentado como jugador del Ravenna, equipo de la tercera división italiana. Aunque su participación en la cancha aún es una incógnita, su regreso ya genera expectativa.
sáb 20 junio 2026 03:00 PM
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Ronaldinho está de vuelta. A sus 46 años, el campeón del mundo con Brasil regresará al fútbol profesional para incorporarse al Ravenna, equipo de la Serie C italiana (Fotografía: JEWEL SAMAD/AFP)

El fútbol volverá a tener a uno de sus personajes más carismáticos en activo. Ronaldinho, campeón del mundo con Brasil y ganador del Balón de Oro en 2005, regresará al fútbol profesional a los 46 años para incorporarse al Ravenna, club que milita en la tercera división de Italia.

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De acuerdo con información publicada por medios italianos y confirmada por una fuente cercana al caso, el exjugador de Barcelona, Milan y Paris Saint-Germain será presentado oficialmente el próximo 23 de junio durante un evento en Miami.

Actualmente en Estados Unidos siguiendo las actividades del Mundial 2026, Ronaldinho expresó su entusiasmo por esta nueva etapa. Según declaraciones recogidas por la prensa italiana, aseguró que está “deseando volver a bailar con el balón” y escribir una nueva historia junto al propietario del club, Ignazio Cipriani.

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Más de una década después de su último partido oficial, Ronaldinho volverá a tener ficha profesional. El brasileño será presentado como jugador del Ravenna el próximo 23 de junio en Miami.
 (Fotografía: Dan Mullan/Getty Images)

“El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí. Quiero aportar ese mismo espíritu a Ravenna”, señaló el brasileño.

Ronaldinho no disputa un partido oficial desde septiembre de 2015, cuando vistió por última vez la camiseta de Fluminense. A lo largo de su carrera conquistó la Copa del Mundo de 2002 con Brasil y disputó 97 partidos internacionales, en los que marcó 33 goles.

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Sin embargo, dentro del propio club han moderado las expectativas sobre el papel que tendrá en el terreno de juego. El vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, reconoció que la llegada del brasileño representa un gran impulso mediático para la institución y dejó abierta la incógnita sobre cuánto participará en la temporada.

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El Balón de Oro 2005 sorprendió al mundo al anunciar su regreso a las canchas. Aunque aún no está claro cuánto jugará, su fichaje ya ha generado gran expectativa en Italia (Fotografía: Mike Hewitt/Getty Images)

“Es un jugador mágico. Tendrá ficha con nosotros, pero si jugará o no, está por verse”, declaró a medios italianos.

El Ravenna busca consolidar su proyecto deportivo y regresar a la Serie B, categoría en la que no compite desde 2008. Mientras tanto, el regreso de Ronaldinho ya ha conseguido lo que pocos movimientos logran: volver a poner los reflectores sobre uno de los futbolistas más talentosos y queridos de su generación.

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