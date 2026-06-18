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Deportes

Siguen las victorias: México gana 1-0 frente a Corea del Sur

¿Y si sí? La Selección Mexicana nos sigue dando esperanzas ganando 1-0 frente a una Corea del Sur que no se la puso nada fácil.
jue 18 junio 2026 09:08 PM
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Con un gol de Luis Romo, el Tri derrotó 1-0 a Corea del Sur, sumó su segunda victoria consecutiva y se convirtió en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Fotografía: David Ramos/Getty Images)

México continúa haciendo historia en casa. La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur y consiguió su segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo 2026, un resultado que le permite convertirse en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del torneo.

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El único gol del encuentro llegó al minuto 50, cuando Luis Romo aprovechó un error del guardameta surcoreano para marcar la diferencia y desatar la celebración de los más de 45 mil aficionados presentes en el Estadio Guadalajara.

Con este resultado, y tras el empate entre Sudáfrica y República Checa, el equipo dirigido por Javier Aguirre no solo aseguró su boleto a la siguiente ronda, sino también el liderato del Grupo A.

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Seis puntos de seis posibles y el liderato del Grupo A para una selección que quiere ser protagonista en casa. (Fotografía: David Ramos/Getty Images)

México sufrió en el cierre del partido, pero encontró en Raúl Rangel a uno de sus héroes de la noche. El guardameta mexicano realizó una doble atajada de gran nivel en la recta final del encuentro para evitar el empate surcoreano y sellar una victoria histórica para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Con seis puntos de seis posibles, el Tri avanza con paso perfecto y se perfila como uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos. Más allá del resultado, México confirmó el buen momento que vive ante su afición y envió un mensaje claro al resto de los contendientes: quiere ser protagonista en su Mundial.

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La Selección Mexicana venció 1-0 a Corea del Sur gracias a una anotación de Luis Romo y aseguró su boleto a la fase eliminatoria. (Fotografía: Luke Hales/Getty Images


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El próximo reto será cerrar la fase de grupos frente a República Checa, con la mira puesta en mantener el invicto y llegar con confianza a la etapa de eliminación directa.

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