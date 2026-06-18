El único gol del encuentro llegó al minuto 50, cuando Luis Romo aprovechó un error del guardameta surcoreano para marcar la diferencia y desatar la celebración de los más de 45 mil aficionados presentes en el Estadio Guadalajara.

Con este resultado, y tras el empate entre Sudáfrica y República Checa, el equipo dirigido por Javier Aguirre no solo aseguró su boleto a la siguiente ronda, sino también el liderato del Grupo A.

Seis puntos de seis posibles y el liderato del Grupo A para una selección que quiere ser protagonista en casa. (Fotografía: David Ramos/Getty Images)

México sufrió en el cierre del partido, pero encontró en Raúl Rangel a uno de sus héroes de la noche. El guardameta mexicano realizó una doble atajada de gran nivel en la recta final del encuentro para evitar el empate surcoreano y sellar una victoria histórica para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Con seis puntos de seis posibles, el Tri avanza con paso perfecto y se perfila como uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos. Más allá del resultado, México confirmó el buen momento que vive ante su afición y envió un mensaje claro al resto de los contendientes: quiere ser protagonista en su Mundial.