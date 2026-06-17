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Deportes

Ronaldo se queda corto en su debut mundialista y Messi vuelve a robarse los reflectores

Al mismo tiempo que Messi firmó una actuación para la historia, Cristiano Ronaldo vivió un debut mundialista muy lejos de los reflectores.
mié 17 junio 2026 03:23 PM
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Messi anotó un hat trick en su debut en el mundial 2026 (getty images )

Mientras Lionel Messi firmó una actuación histórica con Argentina, Cristiano Ronaldo tuvo un estreno mucho más discreto en la Copa del Mundo 2026. Portugal empató 1-1 frente a República Democrática del Congo y el delantero portugués se marchó sin gol, sin asistencia y con pocas oportunidades de influir en el partido.

El encuentro disputado en Houston tenía un ingrediente especial. Ronaldo, de 41 años, igualó la marca de Messi al convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. Sin embargo, la noche que pudo haber estado dedicada a celebrar un nuevo récord terminó dejando más dudas que certezas para el capitán portugués.

La expectativa era enorme. Si marcaba, Cristiano habría conseguido algo que ni siquiera Messi pudo lograr: anotar al menos un gol en seis Mundiales distintos. Pero el delantero tendrá que esperar. Frente a RD Congo apenas registró tres disparos, ninguno de ellos a portería, y tocó solamente 25 balones durante todo el encuentro.

Portugal evitó la derrota, pero el resultado dejó una sensación amarga para una selección que llegaba como favorita y que ahora deberá buscar mejores sensaciones ante Uzbekistán y Colombia en los próximos compromisos del Grupo K.

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Messi vive el escenario opuesto

La comparación entre ambos resulta inevitable. Apenas un día antes, Lionel Messi protagonizó una de las actuaciones más memorables de la primera semana del torneo.

El capitán argentino anotó tres goles en la victoria de Argentina sobre Argelia y alcanzó los 16 tantos mundialistas, igualando el récord histórico del alemán Miroslav Klose. Además, se convirtió en el primer futbolista en la historia en disputar seis Copas del Mundo.

La fecha tuvo un significado especial para el rosarino. El 16 de junio de 2006 marcó su primer gol mundialista ante Serbia y Montenegro. Exactamente veinte años después, volvió a escribir una página importante en la historia del torneo con otro recital futbolístico.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Medios de distintos países calificaron su actuación como "histórica", "eterna" y "mágica", mientras que el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró que Messi seguirá siendo el mejor jugador del mundo "hasta que él quiera".

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Argentina sueña y Portugal busca respuestas

El rendimiento mostrado por Messi alimenta la ilusión de Argentina de convertirse en la primera selección que logra defender exitosamente un título mundial desde Brasil en 1962.

Mientras tanto, Portugal todavía espera la mejor versión de su máxima figura. Ronaldo continúa persiguiendo marcas históricas y tendrá nuevas oportunidades para hacerlo durante la fase de grupos, aunque su estreno dejó claro que el tiempo también juega su propio partido.

Por ahora, el primer gran capítulo del Mundial 2026 entre las dos leyendas del futbol favorece claramente a Messi. El argentino brilló, rompió registros y lideró una goleada. Ronaldo, en cambio, deberá esperar para volver a perseguir la historia.

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