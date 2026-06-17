Ronaldo se queda corto en su debut mundialista y Messi vuelve a robarse los reflectores

Mientras Lionel Messi firmó una actuación histórica con Argentina, Cristiano Ronaldo tuvo un estreno mucho más discreto en la Copa del Mundo 2026. Portugal empató 1-1 frente a República Democrática del Congo y el delantero portugués se marchó sin gol, sin asistencia y con pocas oportunidades de influir en el partido.

El encuentro disputado en Houston tenía un ingrediente especial. Ronaldo, de 41 años, igualó la marca de Messi al convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. Sin embargo, la noche que pudo haber estado dedicada a celebrar un nuevo récord terminó dejando más dudas que certezas para el capitán portugués.

La expectativa era enorme. Si marcaba, Cristiano habría conseguido algo que ni siquiera Messi pudo lograr: anotar al menos un gol en seis Mundiales distintos. Pero el delantero tendrá que esperar. Frente a RD Congo apenas registró tres disparos, ninguno de ellos a portería, y tocó solamente 25 balones durante todo el encuentro.

Portugal evitó la derrota, pero el resultado dejó una sensación amarga para una selección que llegaba como favorita y que ahora deberá buscar mejores sensaciones ante Uzbekistán y Colombia en los próximos compromisos del Grupo K.

