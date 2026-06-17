En el debut de Argentina en el Mundial 2026, el capitán argentino anotó tres goles frente a Argelia y alcanzó los 16 anotaciones en dicho evento, igualando el récord histórico que hasta ahora pertenecía en solitario a Miroslav Klose. Lo hizo, además, el mismo día en que se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, una cifra que parecía imposible cuando aquel joven zurdo debutó en Alemania 2006.

Pero más allá de los récords, la noche tuvo algo distinto. La emoción por ver a la leyenda argentina es innegable, especialmente porque existe la sensación de estar presenciando uno de esos momentos que terminan ocupando un lugar permanente en la memoria colectiva del fútbol y porque sabemos que es la última vez en que esto ocurrirá en una Copa Mundial.

A los 38 años, Messi volvió a emocionar al mundo. Entre lágrimas, récords y una actuación memorable, lideró la victoria de Argentina en el arranque del Mundial 2026.

(Fotografía: Michael Steele/Getty Images)

Messi abrió el marcador con un disparo desde fuera del área, amplió la ventaja tras anticipar un error del arquero Luca Zidane y completó su primer hat-trick (tres tantos) en una Copa del Mundo con un remate que desató la locura de los más de 65 mil argentinos presentes en el Arrowhead Stadium.