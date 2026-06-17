Lejos de intimidarse, el equipo africano respondió con un juego colectivo que fue creciendo con el paso de los minutos. Su recompensa llegó justo antes del descanso, cuando Yoane Wissa igualó el marcador en el tiempo añadido de la primera mitad con otro cabezazo que quedó registrado en la historia del fútbol congoleño: fue el primer gol de la selección en una Copa del Mundo.

Mientras Portugal mostró dificultades para conectar a sus principales figuras, el conjunto africano encontró espacios para incomodar constantemente. Cristiano Ronaldo estuvo bien controlado durante gran parte del encuentro, Bruno Fernandes nunca logró asumir el protagonismo habitual y los europeos terminaron mostrando más dudas que certezas.

La República Democrática del Congo regresó a una Copa del Mundo después de 52 años y debutó con un valioso empate frente a una de las favoritas del torneo.

(Fotografía: Alex Slitz/Getty Images)

Del otro lado, el equipo dirigido por Sébastien Desabre ejecutó con éxito el plan que había prometido en la previa: un fútbol vertical, dinámico y solidario que le permitió competir de tú a tú contra una de las selecciones más talentosas del torneo.

El empate deja abierto el Grupo K y aumenta la presión sobre Portugal de cara a su próximo compromiso frente a Uzbekistán. La República Democrática del Congo, por su parte, viajará a Guadalajara para enfrentar a Colombia con la confianza de haber protagonizado una de las grandes historias de este Mundial.

Pero algo está quedando claro en la contienda: los gigantes ya no tienen garantizado el camino fácil.