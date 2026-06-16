Scarsini aprovechó el alcance de su comunidad para invitar a sus seguidores a convertirlo en una celebridad. La premisa era sencilla: si todos los países y sus aficiones serían rivales durante el torneo, ¿por qué no tener algo que los uniera? Ese punto de encuentro sería Tim Payne.

Así, el jugador neozelandés pasó de tener apenas cuatro mil seguidores a acumular 5.8 millones en cuestión de días.

En cuanto a su trayectoria, Payne comenzó su carrera profesional en 2009 con el Auckland City. Desde entonces ha pasado por equipos como el Blackburn Rovers Football Club, el Portland Timbers 2 de Estados Unidos y el Eastern Suburbs, antes de regresar a Nueva Zelanda. Desde 2019 juega para el Wellington Phoenix.

Josimar Dias "Vozinha"

A sus 40 años, Vozinha debutó en una Copa del Mundo defendiendo la portería de Cabo Verde. Su actuación ante España lo convirtió en una de las figuras del campeonato.

(Fotografía: Buda Mendes/Getty Images)

La fama de Vozinha no creció a lo largo de varios días; llegó en cuestión de horas.

Todo comenzó durante el partido entre la selección de Cabo Verde y la Selección de España. El encuentro terminó empatado sin goles y, aunque España estuvo cerca de marcar en siete ocasiones, hubo alguien que contuvo cada intento: Josimar Dias.

Vozinha, de 40 años, es un experimentado portero que ha representado a Cabo Verde durante más de una década y se ha convertido en uno de los futbolistas con mayor trayectoria en la historia de su país.

Nacido en Mindelo, en la isla de São Vicente, Cabo Verde, Dias no siguió el camino típico de una estrella mundial del fútbol. Su ascenso fue gradual y construyó su carrera a base de perseverancia más que de protagonismo mediático.

La mayoría de los futbolistas sueña con jugar un Mundial y muchos logran hacerlo antes de cumplir los 40 años. Vozinha, en cambio, debutó en la competencia a los 40, junto a una selección que también hacía historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo gracias a la ampliación del torneo a 48 equipos.

La clasificación ya era un hito para un país con una población cercana al medio millón de habitantes.

La fama, sin embargo, llegó en apenas 90 minutos. España lanzó una oleada de ataques, Vozinha los detuvo uno tras otro y esa misma determinación impulsó a su equipo. Al finalizar el encuentro fue nombrado Jugador del Partido y pasó de tener 50 mil seguidores a acumular, en menos de 24 horas desde su debut, 8.1 millones.

Tim Payne y Vozinha son una muestra del enorme poder de las redes sociales, pero también representan uno de los aspectos más fascinantes de los Mundiales: ver cómo algunos jugadores se transforman en leyendas de la noche a la mañana, asegurándose de que el mundo conozca y recuerde sus nombres.

Estas son apenas dos de las muchas historias que, sin duda, nos dejará la Copa Mundial de 2026.