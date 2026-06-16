Erling Haaland - Noruega

Su capacidad goleadora y dominio físico han convertido a Haaland en uno de los delanteros más temidos del planeta. (Fotografía: Lewis Storey/Getty Images)

Erling Haaland es uno de los nombres más fuertes de la nueva generación. Su potencia física, velocidad y extraordinaria capacidad goleadora lo han convertido en una de las figuras más dominantes del fútbol actual. Con el Manchester City ha roto récords y se ha consolidado como uno de los delanteros más temidos del mundo.

A sus 25 años, el noruego ya es el líder de su selección y llega a 2026 como uno de los candidatos a marcar una época. Si logra trasladar su impacto a los grandes torneos internacionales, tiene todo para convertirse en uno de los rostros más representativos del fútbol mundial.

Lamine Yamal - España

A los 18 años, el talento español ya rompe récords y apunta a convertirse en uno de los grandes referentes de su generación.

(Fotografía: Florencia Tan Jun/Getty Images)

Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya es una de las grandes figuras emergentes de este deporte. Su talento, creatividad y capacidad para desequilibrar partidos lo han convertido en una pieza clave de España y en uno de los jugadores más prometedores de su generación.

A su corta edad ya suma récords y actuaciones destacadas en la élite. Si mantiene este ritmo de crecimiento, o incluso logra elevarlo, tiene todo para convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol mundial durante la próxima década.

Florian Wirtz - Alemania

Creatividad, visión y liderazgo: Wirtz es la gran esperanza de Alemania para volver a la cima del fútbol mundial.

(Fotografía: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Florian Wirtz se ha consolidado como uno de los mediocampistas más talentosos de Europa. Su visión de juego, creatividad y capacidad para generar peligro lo han convertido en una de las piezas clave de Alemania y en una de las grandes revelaciones del fútbol internacional.

A sus 23 años, ya es considerado el líder de una nueva generación alemana. Si continúa con su evolución y mantiene su influencia en los grandes escenarios, podríamos estar presenciando el ascenso de una futura leyenda.

Vinícius Júnior - Brasil

Velocidad, desequilibrio y protagonismo en los grandes escenarios han consolidado a Vinícius como una de las estrellas del presente y del futuro.

(Fotografía: Dan Mullan/Getty Images)

Vinícius Júnior ya es una de las grandes figuras del fútbol mundial. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para decidir partidos importantes lo han convertido en una pieza fundamental para Brasil y en uno de los jugadores más espectaculares de su generación.

A sus 25 años, el brasileño combina experiencia en la élite con un amplio margen de crecimiento. Su protagonismo sigue aumentando y cada vez se adueña más de los titulares, consolidándose como uno de los futbolistas llamados a liderar la próxima era del fútbol mundial.