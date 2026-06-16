Durante casi dos décadas, el fútbol mundial giró en torno a dos nombres: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Su talento, récords y rivalidad definieron una era que difícilmente volveremos a ver. Ahora, con ambos acercándose al cierre de sus carreras y dejando atrás los escenarios mundialistas, surge una pregunta inevitable: ¿quiénes serán las próximas grandes figuras capaces de marcar a toda una generación?
5 jugadores que podrían convertirse en los próximos íconos del fútbol mundial tras Messi y Cristiano
Durante casi dos décadas, el fútbol mundial giró en torno a dos nombres: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Su talento, récords y rivalidad definieron una era que difícilmente volveremos a ver. Ahora, con ambos acercándose al cierre de sus carreras y dejando atrás los escenarios mundialistas, surge una pregunta inevitable: ¿quiénes serán las próximas grandes figuras capaces de marcar a toda una generación?
Lo sabemos: es complicado, o más bien imposible, replicar el legado de Messi y Cristiano. Aun así, una nueva camada de futbolistas ya comienza a adueñarse de los reflectores. Entre actuaciones decisivas, títulos y un potencial extraordinario, estos cinco jugadores tienen las condiciones para convertirse en los nuevos referentes del fútbol mundial.
Kylian Mbappé - Francia
Con apenas 27 años, Kylian Mbappé ya ha construido un legado que pocos futbolistas pueden igualar. Campeón del mundo en 2018, subcampeón en 2022 y ganador de la Bota de Oro en Qatar tras marcar ocho goles, el francés llega a 2026 como el rostro de una nueva generación. Además, acumula 12 goles en Copas del Mundo, una cifra que lo acerca al récord histórico de 16 anotaciones de Miroslav Klose, una marca que podría alcanzar en este torneo.
Su velocidad, capacidad goleadora y liderazgo lo convierten en el principal candidato para dominar el fútbol mundial durante los próximos años. Hoy, como capitán de Francia, Mbappé no solo persigue un segundo título mundial, sino que también busca tomar la estafeta que dejarán Messi y Cristiano Ronaldo.
Erling Haaland - Noruega
Erling Haaland es uno de los nombres más fuertes de la nueva generación. Su potencia física, velocidad y extraordinaria capacidad goleadora lo han convertido en una de las figuras más dominantes del fútbol actual. Con el Manchester City ha roto récords y se ha consolidado como uno de los delanteros más temidos del mundo.
A sus 25 años, el noruego ya es el líder de su selección y llega a 2026 como uno de los candidatos a marcar una época. Si logra trasladar su impacto a los grandes torneos internacionales, tiene todo para convertirse en uno de los rostros más representativos del fútbol mundial.
Lamine Yamal - España
Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya es una de las grandes figuras emergentes de este deporte. Su talento, creatividad y capacidad para desequilibrar partidos lo han convertido en una pieza clave de España y en uno de los jugadores más prometedores de su generación.
A su corta edad ya suma récords y actuaciones destacadas en la élite. Si mantiene este ritmo de crecimiento, o incluso logra elevarlo, tiene todo para convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol mundial durante la próxima década.
Florian Wirtz - Alemania
Florian Wirtz se ha consolidado como uno de los mediocampistas más talentosos de Europa. Su visión de juego, creatividad y capacidad para generar peligro lo han convertido en una de las piezas clave de Alemania y en una de las grandes revelaciones del fútbol internacional.
A sus 23 años, ya es considerado el líder de una nueva generación alemana. Si continúa con su evolución y mantiene su influencia en los grandes escenarios, podríamos estar presenciando el ascenso de una futura leyenda.
Vinícius Júnior - Brasil
Vinícius Júnior ya es una de las grandes figuras del fútbol mundial. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para decidir partidos importantes lo han convertido en una pieza fundamental para Brasil y en uno de los jugadores más espectaculares de su generación.
A sus 25 años, el brasileño combina experiencia en la élite con un amplio margen de crecimiento. Su protagonismo sigue aumentando y cada vez se adueña más de los titulares, consolidándose como uno de los futbolistas llamados a liderar la próxima era del fútbol mundial.