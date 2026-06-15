España, una de las selecciones que llegó a la Copa del Mundo como favorita, no pudo pasar del empate sin goles ante Cabo Verde. Lo que parecía ser un debut accesible terminó convirtiéndose en una demostración de resistencia por parte de los africanos, que lograron contener durante 90 minutos a una selección española que dominó la posesión y generó numerosas ocasiones, pero nunca encontró el gol.
Grupo H: El Mundial se llena de sorpresas con los favoritos tropezando en su debut
España, una de las selecciones que llegó a la Copa del Mundo como favorita, no pudo pasar del empate sin goles ante Cabo Verde. Lo que parecía ser un debut accesible terminó convirtiéndose en una demostración de resistencia por parte de los africanos, que lograron contener durante 90 minutos a una selección española que dominó la posesión y generó numerosas ocasiones, pero nunca encontró el gol.
Horas más tarde, Uruguay tenía la oportunidad perfecta para tomar el liderato del grupo. Sin embargo, tampoco logró hacerlo. La Celeste empató 1-1 frente a Arabia Saudita en un partido marcado por errores de ambos porteros. Los saudíes golpearon primero y Uruguay reaccionó en la segunda mitad para rescatar un punto que terminó sabiendo a poco.
El resultado de ambos encuentros deja un escenario poco común: los cuatro equipos del Grupo H terminan la primera fecha empatados con un punto. España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde siguen exactamente en el mismo lugar, con todo por definirse en las próximas jornadas.
Si algo dejó claro este lunes es que, al menos por ahora, no hay favoritos en el Grupo H. España dejó dudas, Uruguay desaprovechó una gran oportunidad y tanto Cabo Verde como Arabia Saudita demostraron que no llegaron al Mundial para ser simples espectadores.
La segunda fecha promete convertirse en una de las más interesantes de toda la fase de grupos.