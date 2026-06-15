Horas más tarde, Uruguay tenía la oportunidad perfecta para tomar el liderato del grupo. Sin embargo, tampoco logró hacerlo. La Celeste empató 1-1 frente a Arabia Saudita en un partido marcado por errores de ambos porteros. Los saudíes golpearon primero y Uruguay reaccionó en la segunda mitad para rescatar un punto que terminó sabiendo a poco.

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde arrancan el Mundial igualados. La segunda fecha podría comenzar a definir uno de los grupos más abiertos del torneo.

(Fotografía: Mattia Ozbot/Getty Images)

El resultado de ambos encuentros deja un escenario poco común: los cuatro equipos del Grupo H terminan la primera fecha empatados con un punto. España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde siguen exactamente en el mismo lugar, con todo por definirse en las próximas jornadas.

Si algo dejó claro este lunes es que, al menos por ahora, no hay favoritos en el Grupo H. España dejó dudas, Uruguay desaprovechó una gran oportunidad y tanto Cabo Verde como Arabia Saudita demostraron que no llegaron al Mundial para ser simples espectadores.

La segunda fecha promete convertirse en una de las más interesantes de toda la fase de grupos.

