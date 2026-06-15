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Deportes

Grupo H: El Mundial se llena de sorpresas con los favoritos tropezando en su debut

España, Bélgica y Uruguay dejaron dudas en su estreno tras empates inesperados, mientras Cabo Verde firmó uno de los resultados más sorprendentes de la jornada.
lun 15 junio 2026 10:29 PM
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España dominó la posesión y generó ocasiones, pero no encontró el gol. Cabo Verde resistió durante 90 minutos y firmó uno de los resultados más sorprendentes del Mundial.
 (Fotografía: Molly Darlington/Getty Images)

España, una de las selecciones que llegó a la Copa del Mundo como favorita, no pudo pasar del empate sin goles ante Cabo Verde. Lo que parecía ser un debut accesible terminó convirtiéndose en una demostración de resistencia por parte de los africanos, que lograron contener durante 90 minutos a una selección española que dominó la posesión y generó numerosas ocasiones, pero nunca encontró el gol.

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Horas más tarde, Uruguay tenía la oportunidad perfecta para tomar el liderato del grupo. Sin embargo, tampoco logró hacerlo. La Celeste empató 1-1 frente a Arabia Saudita en un partido marcado por errores de ambos porteros. Los saudíes golpearon primero y Uruguay reaccionó en la segunda mitad para rescatar un punto que terminó sabiendo a poco.

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España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde arrancan el Mundial igualados. La segunda fecha podría comenzar a definir uno de los grupos más abiertos del torneo.
 (Fotografía: Mattia Ozbot/Getty Images)

El resultado de ambos encuentros deja un escenario poco común: los cuatro equipos del Grupo H terminan la primera fecha empatados con un punto. España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde siguen exactamente en el mismo lugar, con todo por definirse en las próximas jornadas.

Si algo dejó claro este lunes es que, al menos por ahora, no hay favoritos en el Grupo H. España dejó dudas, Uruguay desaprovechó una gran oportunidad y tanto Cabo Verde como Arabia Saudita demostraron que no llegaron al Mundial para ser simples espectadores.

La segunda fecha promete convertirse en una de las más interesantes de toda la fase de grupos.

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