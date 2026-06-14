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Deportes

Los 53 años de mala racha han acabado, los Knicks son campeones de la NBA Cup 2026

Después de 53 años de espera, los New York Knicks volvieron a levantar un título. Liderados por Jalen Brunson, el equipo neoyorquino protagonizó una remontada histórica para conquistar la NBA Cup 2026.
dom 14 junio 2026 02:39 PM
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Después de más de medio siglo de espera, los New York Knicks volvieron a levantar un trofeo. La franquicia derrotó 94-90 a los Spurs y puso fin a una sequía de 53 años sin títulos.
 (Fotografía: Gregory Shamus/Getty Images)

Nueva York está de fiesta, y esta vez nada tiene que ver con el fútbol. Mientras los ojos del mundo estaban puestos en la Copa Mundial, los aficionados de la NBA seguían con expectación el desenlace de la final de la NBA Cup 2023, especialmente los seguidores de los New York Knicks.

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Y con justa razón. Después de 53 años sin conseguir un título, los Knicks pusieron fin a una de las sequías más dolorosas de la liga al derrotar este sábado a los San Antonio Spurs por 94-90 y proclamarse campeones.

El equipo firmó una remontada histórica. Llegó al cuarto partido con una desventaja de 29 puntos, pero logró revertir el marcador para imponerse 3-1 en la serie. Uno de los momentos más icónicos para el deporte neoyorquino llegó gracias al palmeo de OG Anunoby en el Madison Square Garden.

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Cuando todo parecía perdido, Nueva York encontró la forma de regresar. Los Knicks remontaron una desventaja de 29 puntos y firmaron una de las victorias más memorables de su historia reciente. (Fotografía: Gregory Shamus/Getty Images)

Aunque el triunfo fue resultado de un esfuerzo colectivo, hubo un nombre que destacó por encima de todos: Jalen Brunson. El base fue reconocido como el Jugador Más Valioso de las Finales tras firmar una actuación memorable de 45 puntos.

Para dimensionar la hazaña de Brunson, Michael Jordan había sido, hasta ahora, el único jugador en la historia de la NBA en anotar 45 puntos como visitante en un partido que aseguraba un campeonato. La última vez que Jordan logró algo así fue en 1998.

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Gracias a esta exhibición ofensiva, Brunson registró el porcentaje más alto de puntos aportados por un jugador de su equipo en un partido de campeonato. El premio al MVP parece más que merecido para quien, cuando llegó a Nueva York, fue recibido con más dudas que expectativas.

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Jalen Brunson fue el héroe de la noche. Con 45 puntos, se convirtió en el primer jugador desde Michael Jordan en 1998 en lograr esa cifra como visitante en un partido que aseguró un campeonato.
 (Fotografía: Gregory Shamus/Getty Images)

Quizá la verdadera clave de estos Knicks fue su determinación. El equipo mostró el carácter, el corazón y la madurez necesarios para no darse por vencido. Durante 53 años, la afición esperó un momento como este y, cuando parecía que la sequía se extendería un año más, los Knicks desafiaron todos los pronósticos. Hoy, la ciudad celebra junto a Brunson, el hombre que devolvió la fe a una franquicia histórica.

Tras el silbatazo final, las calles de Nueva York se tiñeron de azul y naranja. Miles de aficionados salieron a celebrar con su equipo como no lo hacían desde hacía más de medio siglo.

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