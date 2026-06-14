Y con justa razón. Después de 53 años sin conseguir un título, los Knicks pusieron fin a una de las sequías más dolorosas de la liga al derrotar este sábado a los San Antonio Spurs por 94-90 y proclamarse campeones.

El equipo firmó una remontada histórica. Llegó al cuarto partido con una desventaja de 29 puntos, pero logró revertir el marcador para imponerse 3-1 en la serie. Uno de los momentos más icónicos para el deporte neoyorquino llegó gracias al palmeo de OG Anunoby en el Madison Square Garden.

Cuando todo parecía perdido, Nueva York encontró la forma de regresar. Los Knicks remontaron una desventaja de 29 puntos y firmaron una de las victorias más memorables de su historia reciente. (Fotografía: Gregory Shamus/Getty Images)

Aunque el triunfo fue resultado de un esfuerzo colectivo, hubo un nombre que destacó por encima de todos: Jalen Brunson. El base fue reconocido como el Jugador Más Valioso de las Finales tras firmar una actuación memorable de 45 puntos.

Para dimensionar la hazaña de Brunson, Michael Jordan había sido, hasta ahora, el único jugador en la historia de la NBA en anotar 45 puntos como visitante en un partido que aseguraba un campeonato. La última vez que Jordan logró algo así fue en 1998.

