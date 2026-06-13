México en los mundiales y su eterna búsqueda del quinto partido

La sede emergente y el México neoliberal

La posibilidad de redención tendría que esperar ocho largos años. El representativo nacional quedó eliminado en el hexagonal final celebrado en Honduras, con miras al Mundial de España 1982. Para 1986, México se presentaría como anfitrión emergente –pese al trauma colectivo provocado por el terremoto que sacudió a la capital un año antes– ante la renuncia de Colombia, que padeció en simultáneo el estallido del sistema nacional bancario, la expansión del paramilitarismo y la imparable escalada del narcotráfico.

Con la guía del cosmopolita serbio Bora Milutinovic, autor del ingenioso aforismo “Yo respeto” ante cualquier atisbo de controversia, México encaró el segundo Mundial en casa con un vestidor que se dirimía entre el cacicazgo de Tomás Boy y el magnetismo pop de Hugo Sánchez, que venía de marcar 29 goles en su primera temporada con el Real Madrid.

. (CORTESÍA CREATIVE COMMONS, ATTRIBUTION 4.0)

El triunfo inicial frente a Bélgica, con goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez, quedó eclipsado por el deslucido empate frente a Paraguay, en el que Hugo falló un penalti en el último minuto. “Viene Hugoooooooooooooooo”, relató Juan Dosal, alargando la “o” con un dejo de pesimismo premonitorio. La victoria posterior frente a Irak situó a México en la siguiente ronda. ¿El rival en octavos de final? Bulgaria. La mayor erupción registrada por el Estadio Azteca, ese volcán simulado de carácter popular, tuvo lugar un 15 de junio de 1986. “Amador al frente para Manuel Negrete. En esta jugada para Aguirre. Negreteeeeeeeeee…”, narró Gerardo Peña, segunda espada de Dosal. Negrete, en una acrobacia olímpica, marcó de tijera uno de los goles más bonitos de la historia de los mundiales. Aguirre homenajeó a su compañero con dos expresiones típicas de su inconfundible vena folclórica: un zape y un jalón de greñas.

Cuartos de final en el Estadio Universitario de Monterrey; otra vez lejos del regazo del Azteca. Alemania Federal, dos veces campeona del Mundo, se asomó como retador. Empate a cero que llevó el sello del indomable portero Toni Schumacher, el showman que cobró notoriedad por tirarle los dientes al francés Patrick Battiston en España 1982. Primero, tiempos extra. Las únicas imágenes memorables de la prórroga fueron la expulsión de Javier Aguirre, por doble amarilla, y los calambres de Hugo Sánchez, atendidos en primer plano por el histrión Schumacher, que acudió a la escena como quien sabe que está por interpretar el papel de su vida.

El colapso en los penales, donde se ensanchó la figura de Schumacher y se estrechó la de los cobradores mexicanos Fernando Quirarte y Raúl Servín, lo condensó muy bien Milutinovic en una entrevista posterior: “El primero que tiraba era Javier (Aguirre, que había sido expulsado), no estaba en la cancha; luego Tomás (Boy, que salió de cambio), no estaba en la cancha; tercero Hugo (Sánchez, con calambres), no estaba, me refiero a que no estaba en condiciones”. En el plano social, México, con pretensiones de primer mundo, se entregó a los tecnócratas y al neoliberalismo como receta mágica de progreso. Miguel de la Madrid, el primer gran promotor neoliberal, puso los cimientos que luego consolidaron la burbuja privatizadora creada por Carlos Salinas de Gortari, bajo un manto modernizador que terminó por disparar la desigualdad económica y social.

. (CORTESÍA CREATIVE COMMONS, ATTRIBUTION 4.0)

En la transición entre De la Madrid y Salinas de Gortari, salpicada por la sospecha de fraude electoral, el futbol mexicano afrontó su propio escándalo: los Cachirules, una investigación destapada por los periodistas Antonio Moreno y Alfredo Ruiz, quienes fueron tildados de “apátridas” por la opinión popular. Lo que detonó la curiosidad de ambos fue la publicación de un anuario editado por la propia Federación Mexicana de Futbol, que dejaba ver que las edades de algunos futbolistas que participaron en el clasificatorio rumbo al Mundial sub-20 en Arabia Saudita habían sido alteradas. El castigo por parte de FIFA privó a México de participar en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y en el Mundial de Italia 1990, al que Hugo Sánchez habría llegado en medio de un registro de 42 goles en 49 partidos oficiales con el Real Madrid esa misma temporada.

Llegó el Mundial de 1994, a meses de que México firmara junto a Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio, la cumbre del modelo productivo neoliberal. Después de haber acaudillado al grupo de la muerte, con tres rivales europeos como Italia, Irlanda y Noruega, México se vio las caras en octavos de final con la Bulgaria de Stoichkov, a la que el FBI escoltó, consciente de su fama de trasnochadores, durante todo el certamen.