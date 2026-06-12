Pero repasemos uno por uno a estos jugadores para entender no solo por qué han sido seleccionados, sino también por qué están destacando tanto dentro de su deporte.

Armando González - 23 años

Estos son los jóvenes que buscan convertirse en los próximos referentes del Tri. En la foto: Armango 'La Hormiga' González (Fotografía: Manuel Velasquez/Getty Images)

Mejor conocido como Armando “La Hormiga” González, el joven jugador de las Chivas de Guadalajara debutó hace apenas tres años y, desde entonces, no ha hecho más que cosechar éxitos.

Apodado “Hormiga” por su miedo a dichos insectos, hoy es reconocido a nivel nacional como un prometedor futbolista que se ha consolidado en la Liga MX. Entre sus logros destacan el campeonato de la categoría Sub-23, su ascenso al primer equipo para el Clausura 2024, la obtención de la titularidad y, por supuesto, su convocatoria a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

Mateo Chávez

Jóvenes que ya comienzan a escribir su propia historia con la Selección Mexicana. En la foto: Mateo Chávez

(Fotografía: Agustin Cuevas/Getty Images)

Armando y Mateo no solo comparten su pasión por el fútbol; también han sido amigos desde la infancia. Mateo debutó en 2022 en la Liga de Expansión MX, para posteriormente dar el salto a la máxima categoría del fútbol mexicano con las Chivas de Guadalajara.

