Mientras leyendas como Guillermo Ochoa ya están en sus cuarenta y se preparan para despedirse de los Mundiales, hoy la Selección Mexicana cuenta con varios candidatos a convertirse en sus próximas estrellas. Armando González, Mateo Chávez, Brian Gutiérrez, Obed Vargas y Gilberto Mora no superan los 25 años y, aun así, ya son considerados algunas de las grandes promesas del fútbol mexicano.
Armando González, Gilberto Mora y todas las jóvenes promesas de la Selección Méxicana.
Mientras leyendas como Guillermo Ochoa ya están en sus cuarenta y se preparan para despedirse de los Mundiales, hoy la Selección Mexicana cuenta con varios candidatos a convertirse en sus próximas estrellas. Armando González, Mateo Chávez, Brian Gutiérrez, Obed Vargas y Gilberto Mora no superan los 25 años y, aun así, ya son considerados algunas de las grandes promesas del fútbol mexicano.
Pero repasemos uno por uno a estos jugadores para entender no solo por qué han sido seleccionados, sino también por qué están destacando tanto dentro de su deporte.
Armando González - 23 años
Mejor conocido como Armando “La Hormiga” González, el joven jugador de las Chivas de Guadalajara debutó hace apenas tres años y, desde entonces, no ha hecho más que cosechar éxitos.
Apodado “Hormiga” por su miedo a dichos insectos, hoy es reconocido a nivel nacional como un prometedor futbolista que se ha consolidado en la Liga MX. Entre sus logros destacan el campeonato de la categoría Sub-23, su ascenso al primer equipo para el Clausura 2024, la obtención de la titularidad y, por supuesto, su convocatoria a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.
Mateo Chávez
Armando y Mateo no solo comparten su pasión por el fútbol; también han sido amigos desde la infancia. Mateo debutó en 2022 en la Liga de Expansión MX, para posteriormente dar el salto a la máxima categoría del fútbol mexicano con las Chivas de Guadalajara.
Sin embargo, a diferencia de su amigo, desde el año pasado juega para el AZ Alkmaar, club neerlandés que ha conquistado en cinco ocasiones la Copa de los Países Bajos.
Brian Gutiérrez
Con apenas 22 años, Gutiérrez juega como ofensivo para las Chivas de Guadalajara, aunque su meteórica carrera no comenzó en México, sino en la Major League Soccer, donde debutó con el Chicago Fire, equipo en el que militó durante cinco años.
Fue fichado por Chivas en diciembre de 2025 y, en enero de este año, debutó en la Liga MX. En muy poco tiempo logró ganarse la titularidad y convertirse en una pieza clave del equipo.
Obed Vargas
Nacido en Alaska —sí, tal como lo lees—, Vargas está por cumplir 21 años. Sin embargo, desde muy temprana edad mostró un gran talento para el fútbol, comenzando su formación en el Cook Inlet Soccer Club antes de mudarse a Washington e incorporarse a la academia juvenil del Seattle Sounders FC de la Major League Soccer.
A partir de este año, Vargas comenzó a jugar con el Atlético de Madrid tras firmar un contrato por cuatro años y medio. Además, se convirtió en el primer jugador nacido en Alaska en representar a la Selección Mexicana.
Gilberto Mora
Con apenas 17 años, Mora es considerado el sexto jugador más joven en competir en un Mundial y, de hecho, el más joven del torneo actual. Debutó en 2024 con el Club Tijuana, equipo en el que milita actualmente.
Mora también es el tercer debutante más joven en la historia de la Liga MX. Su trayectoria incluye hitos importantes como los nueve goles que marcó en la categoría Sub-15, así como la capitanía de la Selección Mexicana Sub-17 cuando apenas tenía 15 años.