Con estas dos salidas, mucho se ha especulado sobre si se trata del fin de la era dorada moderna del América. Sin embargo, como mencionamos antes, todavía es muy pronto para definir el futuro del conjunto azulcrema. Lo cierto es que, si bien no gracias a ellos, pero sí con su participación, ambos fueron piezas importantes en el proceso que llevó al equipo a convertirse en tricampeón y a consolidarse como uno de los grandes referentes en la historia del fútbol mexicano.

Lamentablemente, la última temporada de Jonathan con el América no fue la mejor. Basta recordar que el equipo fue eliminado por Pumas en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El legado de los Dos Santos en el América

Con la salida de Jonathan Dos Santos termina el legado de la familia Dos Santos dentro del club, una historia que comenzó con Zizinho, padre de Jonathan, continuó con Giovanni y ahora llega a su fin con la partida del mediocampista.

De hecho, su llegada a las Águilas fue cuestionada. La experiencia de su hermano en el club no había dejado las mejores sensaciones y, además, existían dudas sobre su estado físico y su capacidad para adaptarse a las exigencias del equipo. Sin embargo, Jonathan logró consolidarse como una pieza clave para el mismo.