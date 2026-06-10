Aún es muy temprano para afirmar que los días de gloria del Club América han terminado, pero hay algo cierto: en las últimas semanas el equipo ha sufrido dos bajas importantes que podrían, o no, afectar su desempeño en los próximos torneos. Primero fue la salida del director técnico André Jardine, y ahora quien también se despide de las Águilas es uno de sus jugadores clave: Jonathan Dos Santos.
No solo André Jardine, Jonathan Dos Santos también dejó al Club América
Con estas dos salidas, mucho se ha especulado sobre si se trata del fin de la era dorada moderna del América. Sin embargo, como mencionamos antes, todavía es muy pronto para definir el futuro del conjunto azulcrema. Lo cierto es que, si bien no gracias a ellos, pero sí con su participación, ambos fueron piezas importantes en el proceso que llevó al equipo a convertirse en tricampeón y a consolidarse como uno de los grandes referentes en la historia del fútbol mexicano.
Lamentablemente, la última temporada de Jonathan con el América no fue la mejor. Basta recordar que el equipo fue eliminado por Pumas en el partido de vuelta de los cuartos de final.
El legado de los Dos Santos en el América
Con la salida de Jonathan Dos Santos termina el legado de la familia Dos Santos dentro del club, una historia que comenzó con Zizinho, padre de Jonathan, continuó con Giovanni y ahora llega a su fin con la partida del mediocampista.
De hecho, su llegada a las Águilas fue cuestionada. La experiencia de su hermano en el club no había dejado las mejores sensaciones y, además, existían dudas sobre su estado físico y su capacidad para adaptarse a las exigencias del equipo. Sin embargo, Jonathan logró consolidarse como una pieza clave para el mismo.
Con el número 6 en la espalda, Jonathan Dos Santos formó parte del equipo que consiguió la histórica conquista del Tricampeonato de la Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), convirtiendo al América en el primer club en lograr dicha hazaña en la era de los torneos cortos.
Lo cierto es que Dos Santos no cambiará de equipo, o al menos no lo ha anunciado públicamente. Sin embargo, el futbolista queda como agente libre y, una vez concluida la Copa Mundial, podría recibir ofertas de distintos clubes interesados en incorporarlo a sus filas.
El Club América pierde a un elemento importante, y algunos incluso consideran que Jonathan podría poner fin a su carrera profesional tras su salida del conjunto azulcrema. Además, es uno de los pocos futbolistas mexicanos que logró jugar en un club de élite europea como el F. C. Barcelona.