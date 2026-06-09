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Es oficial: Arbeloa dice adiós a la dirección técnica del Real Madrid

Este martes el club merengue confirmó que llegó a un acuerdo con el entrenador español para poner fin a su etapa como DT.
mar 09 junio 2026 01:34 PM
Es oficial: Arbeloa dice adiós a la dirección técnica del Real Madrid
Álvaro Arbeloa. (Denis Doyle/Getty Images)

El Real Madrid confirmó este martes que el técnico Álvaro Arbeloa dejó de ser oficialmente entrenador del equipo merengue, lo que deja la vía abierta para la anunciada llegada del portugués José Mourinho.

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"El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", afirmó el Real Madrid en un breve comunicado.

El Real Madrid mostró su agradecimiento al técnico español, que se hizo cargo del equipo en enero tras la salida de su compatriota Xabi Alonso.

"Desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club", añadió el Real Madrid.

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El técnico, ascendido desde el filial, no pudo enderezar el rumbo del conjunto merengue que cosechó una segunda temporada consecutiva sin títulos.

Arbeloa ya había adelantado que no seguiría al frente del club merengue el pasado 22 de mayo en vísperas del último partido de liga contra el Athletic Club.

Entonces ya se barajaba la posibilidad de la llegada de José Mourinho al conjunto blanco, pero Arbeloa, que siempre ha mostrado su cariño por el luso, aseguró que "no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él".

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