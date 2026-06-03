Si no estás muy familiarizado con los Premios Princesa de Asturias, estos fueron instituidos en 1981 y son considerados unos de los más prestigiosos del mundo iberoamericano. Los ganadores reciben un premio de 50,000 euros (58,000 dólares), así como una escultura creada por el fallecido artista Joan Miró.

Messi fue reconocido en España como el futbolista más exitoso de todos los tiempo

Más allá de los títulos y récords, Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su compromiso con la educación y el bienestar de niños en situación vulnerable. Un reconocimiento a la grandeza dentro y fuera del fútbol. (Fotografía: Marcos Brindicci/Getty Images)

El futbolista fue seleccionado de entre una lista de 27 candidatos de 12 nacionalidades. Sin embargo, el jurado optó por el argentino al reconocer su constancia, humildad y compromiso con el juego, además de su destacada labor para promover el acceso a la educación y el bienestar de niños en situación vulnerable.

Recordemos que el futbolista, quien por cierto está a punto de romper un récord al participar en seis Copas del Mundo, es una figura sumamente querida en España como resultado de su exitosa carrera en el Barcelona.

El galardón es “un reconocimiento merecido a una trayectoria extraordinaria, marcada por su legado en el Barça y por una carrera repleta de éxitos en nuestro club”, escribió en X su antiguo club.