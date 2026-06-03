A estas alturas, que Messi reciba un reconocimiento ya forma parte del día a día. Su influencia y prestigio son innegables, se trata de uno de los futbolistas y deportistas más exitosos de todos los tiempos, y en esta ocasión su arduo trabajo lo llevó a obtener el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Messi es reconocido como el ‘futbolista más exitoso’ con el Premio Princesa de Asturias
A estas alturas, que Messi reciba un reconocimiento ya forma parte del día a día. Su influencia y prestigio son innegables, se trata de uno de los futbolistas y deportistas más exitosos de todos los tiempos, y en esta ocasión su arduo trabajo lo llevó a obtener el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Si no estás muy familiarizado con los Premios Princesa de Asturias, estos fueron instituidos en 1981 y son considerados unos de los más prestigiosos del mundo iberoamericano. Los ganadores reciben un premio de 50,000 euros (58,000 dólares), así como una escultura creada por el fallecido artista Joan Miró.
Messi fue reconocido en España como el futbolista más exitoso de todos los tiempo
El futbolista fue seleccionado de entre una lista de 27 candidatos de 12 nacionalidades. Sin embargo, el jurado optó por el argentino al reconocer su constancia, humildad y compromiso con el juego, además de su destacada labor para promover el acceso a la educación y el bienestar de niños en situación vulnerable.
Recordemos que el futbolista, quien por cierto está a punto de romper un récord al participar en seis Copas del Mundo, es una figura sumamente querida en España como resultado de su exitosa carrera en el Barcelona.
El galardón es “un reconocimiento merecido a una trayectoria extraordinaria, marcada por su legado en el Barça y por una carrera repleta de éxitos en nuestro club”, escribió en X su antiguo club.
Lionel Messi se suma así a una destacada lista de deportistas galardonados. El año pasado, el reconocimiento fue otorgado a la tenista Serena Williams, mientras que en ediciones anteriores lo recibieron el tenista Rafael Nadal, los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, la selección de fútbol de Brasil, el Maratón de Nueva York y el Equipo Olímpico de Refugiados.
Los galardones serán entregados por la princesa Leonor, heredera al trono de la Corona española, junto con los reyes Felipe VI y Letizia, durante una ceremonia que se celebrará en octubre en Oviedo, capital de Asturias.