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Estatua de Messi en la India será retirada por razones de seguridad: esto se sabe

La estatua gigante del astro argentino se convirtió en un problema en India. Acá todos los detalles.
jue 28 mayo 2026 12:15 PM
Estatua de Messi en la India será retirada por razones de seguridad
Lionel Messi. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

Una estatua gigante del astro del balón Lionel Messi, inaugurada en la India para conmemorar la visita del argentino el año pasado, está "balanceándose por el viento", por lo que va a ser retirada, explicó una autoridad de Calcuta a la agencia AFP.

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La inestabilidad de la estatua, de 21 metros y de color dorado que muestra a Messi levantando la Copa del Mundo, ha obligado a retenerla en el suelo con unas cuerdas.

La estatua fue inaugurada durante la llamada Gira GOAT de Messi por India en diciembre pasado.

El legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, admitió a la agencia AFP que la estatua no es segura: "Hemos observado que la estatua se balancea con el viento".

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Este miércoles, unos operarios ataron cuerdas a la estatua para evitar que pueda caer sobre una carretera muy transitada.

"Retirarla resulta más fácil decirlo que hacerlo", declaró Mukherjee, que no precisó si la estatua se trasladará a otro lugar que se considere más seguro.

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