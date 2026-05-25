La sorpresa en la selección española comienza con el delantero del Barcelona, Lamine Yamal, quien, pese a no haber jugado en las últimas semanas debido a una lesión, será el encargado de liderar al equipo mundialista.

Por otro lado, no podemos pasar por alto que entre los seleccionados no figura ningún jugador del Real Madrid. Hasta ahora, la edición con menos madridistas en La Roja había sido el Mundial de Brasil 1950, cuando solo un jugador blanco, Luis Molowny, formó parte de la selección española.

Marc Pubill, Eric García, Nico Williams y Mikel Merino forman parte de la selección española que buscará superar los octavos de final alcanzados en Rusia 2018 y Catar 2022.

(Fotografía: David Ramos)

Ante esto, Luis de la Fuente mencionó: “No miro si un jugador viene de un club o de otro. Miro, de forma global, si puede ser jugador de la selección española”.

Otros nombres que veremos en La Roja son Marc Pubill, Eric García, Nico Williams y Mikel Merino, a pesar de que algunos de ellos regresaron recientemente a las canchas tras recuperarse de distintas lesiones.

España en la Copa Mundial 2026

España debutará en el Mundial el próximo 15 de junio ante Cabo Verde y comparte grupo con Arabia Saudita y Uruguay. (Fotografía: Alex Caparros)

España, ubicada en el Grupo H, iniciará su camino mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde. Posteriormente, se enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante Uruguay el 27 de junio.