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Deportes

Cruz Azul vence a los Pumas y se convierte en campeón del Clausura 2026

El estadio Olímpico Universitario fue sede de la final del torneo Clausura 2026, que culminó con el Cruz Azul conquistando su décimo título de liga en el fútbol mexicano.
lun 25 mayo 2026 12:00 PM
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Después de casi cinco años sin celebrar un campeonato, la afición celeste volvió a llenar las calles tras la victoria de Cruz Azul sobre Pumas en la final del Clausura 2026. (Fotografía: Hector Vivas)

Habían pasado casi cinco años desde la última vez que la afición celeste celebró un campeonato de su equipo. En aquella ocasión, Cruz Azul derrotó a Santos Laguna con un marcador global de 2-1 en la final del Guard1anes Clausura 2021, rompiendo una sequía de más de 23 años sin levantar el título de liga.

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Cruz Azul celebra su décima liga mexicana

Sin embargo, la noche de ayer se sintió distinta para el equipo y su afición. Las celebraciones alrededor de la ciudad no tardaron en comenzar después de que Cruz Azul derrotara 2-1 a los Pumas y consiguiera así su décima liga mexicana.

Con el estadio Olímpico Universitario como telón de fondo, ‘La Máquina Celeste’ logró una dramática remontada y se impuso 2-1 gracias a un gol del argentino Carlos Rotondi al minuto 90+5’.

(Obligatorio)
Carlos Rotondi marcó al minuto 90+5’ el gol que le dio a Cruz Azul su décimo título de liga y selló una noche histórica para La Máquina.
 (Fotografía: Hector Vivas)

Con este tanto, Rotondi se quitó la etiqueta de villano, la cual cargaba desde la final del Clausura 2024, cuando cometió un penal que terminó dándole la victoria al América.

La final también representó una revancha para el mexicano Carlos Rodríguez, los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, así como para el argentino Gonzalo Piovi, quienes estuvieron presentes en la derrota de 2024.

El triunfo también consagró al director técnico interino Joel Huiqui, quien tomó al equipo en medio de una racha de nueve derrotas tras la destitución de Nicolás Larcamón. Bajo su mando, Cruz Azul disputó siete partidos, con saldo de cinco victorias, dos empates y, por supuesto, este campeonato.

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Aunque Keylor Navas realizó cuatro atajadas clave durante el encuentro, Pumas no pudo evitar la remontada de Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario. (Fotografía: Manuel Velasquez)

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En contraste, el portero costarricense Keylor Navas, de los Pumas, cargó con la derrota pese a realizar cuatro brillantes atajadas durante el encuentro.

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