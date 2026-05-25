Cruz Azul celebra su décima liga mexicana

Sin embargo, la noche de ayer se sintió distinta para el equipo y su afición. Las celebraciones alrededor de la ciudad no tardaron en comenzar después de que Cruz Azul derrotara 2-1 a los Pumas y consiguiera así su décima liga mexicana.

Con el estadio Olímpico Universitario como telón de fondo, ‘La Máquina Celeste’ logró una dramática remontada y se impuso 2-1 gracias a un gol del argentino Carlos Rotondi al minuto 90+5’.

Carlos Rotondi marcó al minuto 90+5’ el gol que le dio a Cruz Azul su décimo título de liga y selló una noche histórica para La Máquina.

(Fotografía: Hector Vivas)

Con este tanto, Rotondi se quitó la etiqueta de villano, la cual cargaba desde la final del Clausura 2024, cuando cometió un penal que terminó dándole la victoria al América.

La final también representó una revancha para el mexicano Carlos Rodríguez, los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, así como para el argentino Gonzalo Piovi, quienes estuvieron presentes en la derrota de 2024.

El triunfo también consagró al director técnico interino Joel Huiqui, quien tomó al equipo en medio de una racha de nueve derrotas tras la destitución de Nicolás Larcamón. Bajo su mando, Cruz Azul disputó siete partidos, con saldo de cinco victorias, dos empates y, por supuesto, este campeonato.