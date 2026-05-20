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5 gadgets que serán tus aliados para bajar el estrés

Del sueño a la meditación y la terapia de luz roja, estos gadgets están diseñados para ayudarte a reducir el estrés y mejorar tu bienestar diario.
mié 20 mayo 2026 05:55 AM
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Desde anillos inteligentes hasta terapia de luz roja, estos gadgets wellness ayudan a reducir el estrés, mejorar el descanso y convertir el autocuidado en parte de tu rutina diaria. (Fotografía: Cortesía )

El aumento de peso, la fatiga severa a pesar de dormir, el insomnio, los despertares nocturnos, la ansiedad, la irritabilidad y la falta de concentración son señales claras de que estás demasiado estresado. Pero antes de asustarte, no te preocupes: esto tiene solución.

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Antes que cualquier otra cosa, el primer paso es acudir con un profesional que pueda darte el tratamiento adecuado según tus necesidades. Ahora, si quieres una ayuda extra, nos dimos a la tarea de buscar algunos gadgets creados para ayudarte a disminuir el estrés. Toma nota.

Dile adiós al estrés con estos gadgets

Hatch Restore

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Más que un despertador, Hatch Restore utiliza simulación de amanecer, sonidos relajantes y meditaciones para ayudarte a dormir mejor y despertar de una forma mucho más natural. (Fotografía: Hatch Restore )

Este no es un simple despertador. La razón por la que te lo recomendamos es porque ayuda a mejorar el descanso y despertar de una forma mucho más natural gracias a una simulación de amanecer, luz cálida y sonidos relajantes.

A diferencia de las alarmas tradicionales, cuyo sonido pone al cuerpo en estado de alerta y provoca un pico de cortisol, Hatch Restore utiliza luz gradual y audio suave para sincronizarse con el ritmo circadiano. También ofrece meditaciones, soundscapes y rutinas personalizables que ayudan a desconectarte del teléfono antes de dormir y mejorar tus hábitos de sueño.

Oura Ring

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Este anillo inteligente monitorea sueño, recuperación y niveles de estrés a través de métricas como frecuencia y variabilidad cardíaca. (Fotografía: Oura Ring )

Discreto y eficiente, el Oura Ring es un anillo inteligente creado para monitorear señales clave del cuerpo como el sueño, la recuperación y los niveles de estrés. Esta herramienta ofrece métricas como la frecuencia y la variabilidad cardíaca, las cuales ayudan a entender cuándo el cuerpo necesita descansar y recuperarse.

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Sí, puede funcionar como un gadget fitness, pero también es una herramienta ideal para crear hábitos que ayuden a reducir el estrés y mejorar el descanso diario.

Muse 2

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Muse 2 convierte la meditación en una experiencia interactiva gracias a sensores que monitorean actividad cerebral, respiración y ritmo cardíaco en tiempo real. (Fotografía: Muse)

Otra opción es esta banda inteligente de meditación que utiliza sensores para monitorear la actividad cerebral, la respiración y el ritmo cardíaco en tiempo real. A través de sonidos y retroalimentación guiada, ayuda a entrenar la mente para alcanzar estados de mayor calma y concentración.

Muse 2 convierte la meditación en una experiencia mucho más consciente, interactiva y fácil de integrar en la rutina diaria.

SmartGoggles de Therabody

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Compresión, calor y vibración se combinan en este antifaz inteligente diseñado para aliviar tensión, disminuir la frecuencia cardíaca y promover un estado de relajación profunda. (Fotografía: Therabody)

Este antifaz combina masaje, calor y vibración para aliviar la tensión en ojos, frente y sienes, zonas donde suele acumularse gran parte del estrés diario. Además, integra tecnología diseñada para ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca y promover un estado de relajación.

El dispositivo funciona a través de una combinación de compresión, calor y vibraciones suaves. Adicionalmente, cuenta con un sensor biométrico que detecta el ritmo cardíaco y adapta las vibraciones para ayudar al cuerpo a relajarse de forma más efectiva.

HigherDOSE

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La terapia de luz roja de HigherDOSE ayuda a estimular la energía celular, reducir inflamación y promover una sensación de calma y bienestar ideal para cerrar el día. (Fotografía: HigherDOSE)

HigherDOSE se ha convertido en una de las marcas más populares dentro del wellness gracias al uso de red light therapy, una tecnología diseñada para ayudar al cuerpo a relajarse y recuperarse.

La luz roja y la luz infrarroja cercana penetran en la piel para estimular la energía celular, reducir la inflamación y promover una sensación general de calma y bienestar. Muchas personas lo utilizan al final del día para disminuir la tensión, mejorar el sueño y darle al cuerpo una pausa real después del estrés diario.

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