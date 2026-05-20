Antes que cualquier otra cosa, el primer paso es acudir con un profesional que pueda darte el tratamiento adecuado según tus necesidades. Ahora, si quieres una ayuda extra, nos dimos a la tarea de buscar algunos gadgets creados para ayudarte a disminuir el estrés. Toma nota.

Dile adiós al estrés con estos gadgets

Hatch Restore

Más que un despertador, Hatch Restore utiliza simulación de amanecer, sonidos relajantes y meditaciones para ayudarte a dormir mejor y despertar de una forma mucho más natural. (Fotografía: Hatch Restore )

Este no es un simple despertador. La razón por la que te lo recomendamos es porque ayuda a mejorar el descanso y despertar de una forma mucho más natural gracias a una simulación de amanecer, luz cálida y sonidos relajantes.

A diferencia de las alarmas tradicionales, cuyo sonido pone al cuerpo en estado de alerta y provoca un pico de cortisol, Hatch Restore utiliza luz gradual y audio suave para sincronizarse con el ritmo circadiano. También ofrece meditaciones, soundscapes y rutinas personalizables que ayudan a desconectarte del teléfono antes de dormir y mejorar tus hábitos de sueño.

Oura Ring

Este anillo inteligente monitorea sueño, recuperación y niveles de estrés a través de métricas como frecuencia y variabilidad cardíaca. (Fotografía: Oura Ring )

Discreto y eficiente, el Oura Ring es un anillo inteligente creado para monitorear señales clave del cuerpo como el sueño, la recuperación y los niveles de estrés. Esta herramienta ofrece métricas como la frecuencia y la variabilidad cardíaca, las cuales ayudan a entender cuándo el cuerpo necesita descansar y recuperarse.

