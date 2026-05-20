El aumento de peso, la fatiga severa a pesar de dormir, el insomnio, los despertares nocturnos, la ansiedad, la irritabilidad y la falta de concentración son señales claras de que estás demasiado estresado. Pero antes de asustarte, no te preocupes: esto tiene solución.
5 gadgets que serán tus aliados para bajar el estrés
El aumento de peso, la fatiga severa a pesar de dormir, el insomnio, los despertares nocturnos, la ansiedad, la irritabilidad y la falta de concentración son señales claras de que estás demasiado estresado. Pero antes de asustarte, no te preocupes: esto tiene solución.
Antes que cualquier otra cosa, el primer paso es acudir con un profesional que pueda darte el tratamiento adecuado según tus necesidades. Ahora, si quieres una ayuda extra, nos dimos a la tarea de buscar algunos gadgets creados para ayudarte a disminuir el estrés. Toma nota.
Dile adiós al estrés con estos gadgets
Hatch Restore
Este no es un simple despertador. La razón por la que te lo recomendamos es porque ayuda a mejorar el descanso y despertar de una forma mucho más natural gracias a una simulación de amanecer, luz cálida y sonidos relajantes.
A diferencia de las alarmas tradicionales, cuyo sonido pone al cuerpo en estado de alerta y provoca un pico de cortisol, Hatch Restore utiliza luz gradual y audio suave para sincronizarse con el ritmo circadiano. También ofrece meditaciones, soundscapes y rutinas personalizables que ayudan a desconectarte del teléfono antes de dormir y mejorar tus hábitos de sueño.
Oura Ring
Discreto y eficiente, el Oura Ring es un anillo inteligente creado para monitorear señales clave del cuerpo como el sueño, la recuperación y los niveles de estrés. Esta herramienta ofrece métricas como la frecuencia y la variabilidad cardíaca, las cuales ayudan a entender cuándo el cuerpo necesita descansar y recuperarse.
Sí, puede funcionar como un gadget fitness, pero también es una herramienta ideal para crear hábitos que ayuden a reducir el estrés y mejorar el descanso diario.
Muse 2
Otra opción es esta banda inteligente de meditación que utiliza sensores para monitorear la actividad cerebral, la respiración y el ritmo cardíaco en tiempo real. A través de sonidos y retroalimentación guiada, ayuda a entrenar la mente para alcanzar estados de mayor calma y concentración.
Muse 2 convierte la meditación en una experiencia mucho más consciente, interactiva y fácil de integrar en la rutina diaria.
SmartGoggles de Therabody
Este antifaz combina masaje, calor y vibración para aliviar la tensión en ojos, frente y sienes, zonas donde suele acumularse gran parte del estrés diario. Además, integra tecnología diseñada para ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca y promover un estado de relajación.
El dispositivo funciona a través de una combinación de compresión, calor y vibraciones suaves. Adicionalmente, cuenta con un sensor biométrico que detecta el ritmo cardíaco y adapta las vibraciones para ayudar al cuerpo a relajarse de forma más efectiva.
HigherDOSE
HigherDOSE se ha convertido en una de las marcas más populares dentro del wellness gracias al uso de red light therapy, una tecnología diseñada para ayudar al cuerpo a relajarse y recuperarse.
La luz roja y la luz infrarroja cercana penetran en la piel para estimular la energía celular, reducir la inflamación y promover una sensación general de calma y bienestar. Muchas personas lo utilizan al final del día para disminuir la tensión, mejorar el sueño y darle al cuerpo una pausa real después del estrés diario.