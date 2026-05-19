Estamos frente a la despedida de algunas de las más grandes leyendas del fútbol actual. Además de Lionel Messi y Neymar, el Mundial que se celebrará entre México, Estados Unidos y Canadá también marcará la última Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo va por su sexta y última Copa del Mundo
Estamos frente a la despedida de algunas de las más grandes leyendas del fútbol actual. Además de Lionel Messi y Neymar, el Mundial que se celebrará entre México, Estados Unidos y Canadá también marcará la última Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo.
Se trata de un cierre histórico para el deporte, uno que hace aún más especiales sus apariciones en la cancha, pues probablemente será la última vez que los veamos competir por su país en una justa mundialista.
Sin sorprender a nadie, Cristiano Ronaldo fue convocado por la selección de Portugal para disputar este verano lo que sería su sexto Mundial.
La carrera mundialista de Cristiano Ronaldo
Su primera Copa del Mundo fue Alemania 2006, torneo en el que Portugal llegó hasta las semifinales. Después vino Sudáfrica 2010, donde la selección logró avanzar a octavos de final. Más tarde, en Brasil 2014, quedó eliminado en fase de grupos.
La que es considerada su mejor actuación individual llegó en Rusia 2018, cuando marcó cuatro goles, incluido un triplete frente a España, y llevó a Portugal hasta los octavos de final. Finalmente, en Qatar 2022 anotó un gol en su debut contra Ghana, convirtiéndose en el primer jugador en marcar en cinco Copas del Mundo distintas. Portugal terminó eliminado en cuartos de final.
Con 41 años, el nacido en Madeira, Portugal, liderará a una selección llena de talento y figuras de los mejores clubes europeos. Entre ellos destacan Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva y Rúben Dias (Manchester City), además de Rafael Leão (Milán).
A pesar de que una lesión sufrida con Al-Nassr a finales de febrero le impidió disputar los amistosos de marzo frente a México y Estados Unidos, Roberto Martínez, director técnico de Portugal, aseguró que Cristiano “tiene la competitividad para estar en el Mundial, además de ser un capitán ejemplar”.
El cinco veces ganador del Balón de Oro se prepara así para disputar su sexta Copa del Mundo, un récord que también igualará su gran rival argentino, Lionel Messi.