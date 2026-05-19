Se trata de un cierre histórico para el deporte, uno que hace aún más especiales sus apariciones en la cancha, pues probablemente será la última vez que los veamos competir por su país en una justa mundialista.

Sin sorprender a nadie, Cristiano Ronaldo fue convocado por la selección de Portugal para disputar este verano lo que sería su sexto Mundial.

La carrera mundialista de Cristiano Ronaldo

Su primera Copa del Mundo fue Alemania 2006, torneo en el que Portugal llegó hasta las semifinales. Después vino Sudáfrica 2010, donde la selección logró avanzar a octavos de final. Más tarde, en Brasil 2014, quedó eliminado en fase de grupos.

La que es considerada su mejor actuación individual llegó en Rusia 2018, cuando marcó cuatro goles, incluido un triplete frente a España, y llevó a Portugal hasta los octavos de final. Finalmente, en Qatar 2022 anotó un gol en su debut contra Ghana, convirtiéndose en el primer jugador en marcar en cinco Copas del Mundo distintas. Portugal terminó eliminado en cuartos de final.