Mientras Jannik Sinner parece conquistar cada cancha en la que juega, Carlos Alcaraz no está teniendo la mejor temporada de su carrera; no por su desempeño, sino por una lesión en la muñeca que lo ha mantenido fuera de varios Masters 1000 y ahora también de dos Grand Slam.
No solo Roland-Garros, Carlos Alcaraz tampoco jugará Wimbledon
Mientras Jannik Sinner parece conquistar cada cancha en la que juega, Carlos Alcaraz no está teniendo la mejor temporada de su carrera; no por su desempeño, sino por una lesión en la muñeca que lo ha mantenido fuera de varios Masters 1000 y ahora también de dos Grand Slam.
A finales de abril, Alcaraz anunció que este 2026 no jugaría Roland-Garros. Esta decisión no solo le quitará el título como actual campeón del Grand Slam francés, también le restará bastantes puntos en el ranking.
La razón detrás de estas bajas es, como ya lo mencionamos, una lesión en la muñeca derecha que, si bien inicialmente era solo una molestia, se agravó durante el torneo Conde de Godó en Barcelona. Debido a esto, se ha perdido los torneos de Madrid y Roma.
Ni Roland-Garros, ni Wimbledon, Carlos Alcaraz se baja de otro Grand Slam
Tanto él como su equipo determinaron que lo mejor, no solo para los siguientes torneos sino también para su futura carrera, era parar para recuperarse por completo.
Ahora, mediante una publicación en sus redes sociales, Alcaraz anunció que tampoco competirá en Wimbledon. Aunque en dicho Grand Slam perdió su título en 2025 tras enfrentarse a Jannik Sinner, este torneo representa una parte importante de su historia, ya que lo ganó en dos años consecutivos, ambos frente a Novak Djokovic.
“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen's y Wimbledon”, escribió el tenista español.
Fans y seguidores del tenis esperan su pronta recuperación, pues se trata de uno de los mejores jugadores de la ATP, quien ha cimentado su camino para convertirse en una leyenda como Federer, Djokovic y su compatriota Nadal.
Esta decisión, aunque triste, apela a un futuro en el que su cuerpo le permita continuar en la cancha. Queda claro que su carrera apenas comienza y que aún le esperan muchos torneos por delante. Esperamos verlo de vuelta para el US Open.