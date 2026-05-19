A finales de abril, Alcaraz anunció que este 2026 no jugaría Roland-Garros. Esta decisión no solo le quitará el título como actual campeón del Grand Slam francés, también le restará bastantes puntos en el ranking.

De Roland-Garros a Wimbledon: la lesión de Carlos Alcaraz sigue alejándolo de las canchas en una de las temporadas más complicadas de su carrera.

(Fotografía: Adam Pretty)

La razón detrás de estas bajas es, como ya lo mencionamos, una lesión en la muñeca derecha que, si bien inicialmente era solo una molestia, se agravó durante el torneo Conde de Godó en Barcelona. Debido a esto, se ha perdido los torneos de Madrid y Roma.

Ni Roland-Garros, ni Wimbledon, Carlos Alcaraz se baja de otro Grand Slam

Tanto él como su equipo determinaron que lo mejor, no solo para los siguientes torneos sino también para su futura carrera, era parar para recuperarse por completo.

Ahora, mediante una publicación en sus redes sociales, Alcaraz anunció que tampoco competirá en Wimbledon. Aunque en dicho Grand Slam perdió su título en 2025 tras enfrentarse a Jannik Sinner, este torneo representa una parte importante de su historia, ya que lo ganó en dos años consecutivos, ambos frente a Novak Djokovic.