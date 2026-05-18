Djokovic compartirá con Jannik Sinner el reinado de los Masters 1000

Después de su victoria en Roma, Jannik Sinner se convirtió en el segundo tenista, después de Novak Djokovic, en conquistar los nueve Masters 1000.
lun 18 mayo 2026 03:57 PM
Con su título en Roma, Jannik Sinner completó los nueve Masters 1000 y se unió a Novak Djokovic como los únicos tenistas en lograrlo. (Fotografía: Emmanuele Ciancaglini)

Esta parece ser la temporada de Jannik Sinner. No conforme con haber recuperado el número 1 del mundo, ahora también se convirtió en el segundo tenista en completar los nueve Masters 1000, un hito que hasta ahora solo había conseguido Novak Djokovic.

Después de los Grand Slam, estos son los torneos que más puntos otorgan en el circuito, razón por la que Sinner no solo recuperó el primer puesto del ranking, posición con la que Carlos Alcaraz cerró el año pasado, sino que también continúa ampliando su ventaja, lo que hará todavía más complicado que otro tenista le quite el primer puesto.

Los Masters 1000 en el circuito ATP

En cuanto a los Masters 1000, estos torneos, antes llamados Championship Series, se disputan en dos de las tres superficies del tenis profesional, dejando fuera la hierba, y se juegan en orden cronológico entre pista dura y arcilla.

Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Shanghái. Sinner ya conquistó todos los Masters 1000 y sigue ampliando su dominio en el circuito. (Fotografía: Emmanuele Ciancaglini)

El calendario comienza con Indian Wells y Miami en pista dura; después llega la temporada de arcilla con Montecarlo, Madrid y Roma. Más adelante, el circuito vuelve a la pista dura con Montreal o Toronto (de manera alternada) y Cincinnati. Finalmente, aunque también sobre superficie dura pero bajo techo, se disputan Shanghái y París.

Jannik Sinner, el nuevo rey de los Masters 1000

Volviendo a Sinner, el italiano conquistó su primer Masters 1000 en 2023, cuando ganó el Abierto de Canadá disputado en Montreal. En 2024 levantó los títulos de Miami, Cincinnati y Shanghái; en 2025 se impuso en París; y este año conquistó por primera vez Indian Wells, Montecarlo, Madrid y Roma, además de repetir en Miami.

Desde sus inicios en el circuito, el italiano ha disputado 42 torneos Masters 1000 y ha ganado diez, con un balance de 123 victorias y 29 derrotas.

Novak Djokovic tiene 40 Masters 1000. Nadal, 36. Federer, 28. Y ahora Sinner ya forma parte del club más exclusivo del tenis. (Fotografías: Cameron Spencer )

Pero, como ya mencionamos, no es el primer jugador en conseguir este hito. Novak Djokovic es considerado el rey de los Masters 1000 con 40 títulos, mientras que Rafael Nadal y Roger Federer acumulan 36 y 28, respectivamente.

Con una carrera todavía muy joven, es probable, o mejor dicho, casi seguro, que Sinner termine acumulando tantos títulos como el Big 3, pues desde su debut como profesional en 2018, el italiano no ha hecho más que cimentar su camino hacia la gloria.

De cara al futuro, solo le faltaría conquistar un Masters 1000 más: el de Arabia Saudita, torneo que podría disputar una vez que se sume al circuito oficialmente en 2028.

Con información de ATP

