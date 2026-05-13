Hay quienes aún piensan que entrenar 'poco' significa que no lograrán avances, pero la realidad es que una rutina inteligente y constante suele ser mucho más efectiva que intentar ir diario sin descanso ni estructura.

Piernas, espalda, pecho, hombros y core: una rutina balanceada debe trabajar todos los grupos musculares para evitar desbalances y mejorar tu fuerza funcional.

(Fotografía: 480studio)

¿Cuál es la mejor división de entrenamiento?

La mejor rutina no es necesariamente la más intensa, sino la que puedes mantener de forma constante. Todo depende de cuántos días tengas disponibles para entrenar.

Si solo puedes entrenar 2 días por semana: Full Body

Cuando tienes poco tiempo, lo más recomendable es trabajar todo el cuerpo en cada sesión. Este tipo de entrenamiento permite estimular todos los músculos varias veces por semana y aprovechar mejor cada visita al gimnasio.

La idea es priorizar movimientos compuestos que involucren varios músculos al mismo tiempo. Algunos ejercicios perfectos para este tipo de entrenamiento son: sentadillas, press de pecho, remo o jalón, peso muerto, press de hombro y ejercicios de abdomen