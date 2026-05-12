Maradona: el genio absoluto

Diego Maradona transformó partidos completos con su visión, regate y liderazgo, dejando momentos inmortales como el “Gol del Siglo” en México 86. (Fotografía: Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport)

Mientras Hugo dominaba como goleador, Diego Maradona transformaba partidos completos casi por su cuenta. El argentino era un futbolista integral: organizaba el juego, asistía, encaraba, creaba oportunidades y además anotaba goles memorables.

Su actuación en el Mundial de 1986 con la Selección de fútbol de Argentina sigue siendo considerada una de las mejores exhibiciones individuales en la historia del fútbol. Ahí nacieron momentos inmortales como 'La Mano de Dios' y el llamado 'Gol del Siglo' frente a Inglaterra.

A nivel de clubes, Maradona llevó a un equipo históricamente menor a competir y ganar en Italia frente a gigantes como Juventus, Milan e Inter.

¿Quién tenía más talento?

Mientras Hugo Sánchez conquistaba España como goleador del Real Madrid, Maradona hacía historia liderando al Napoli y a Argentina rumbo a la gloria. (Fotografía: Allsport/Getty Images/Hulton Archive)

A nivel de talento natural, la mayoría de analistas y ex jugadores suelen inclinarse por Maradona. Su visión de juego, control de balón y capacidad para cambiar el rumbo de un partido parecían irrepetibles.

Hugo Sánchez, en cambio, representaba la perfección técnica del delantero. Era menos “mago” y más “depredador”. Su juego dependía más del posicionamiento, el remate y la definición, aunque eso no le quitaba espectacularidad.

Uno sorprendía, el otro analizaba.

Entonces, ¿quién era mejor?

Décadas después, la comparación sigue viva: ¿era mejor el instinto goleador de Hugo Sánchez o la magia irrepetible de Diego Maradona? (Fotografía: Simon Bruty/Allsport)

Si se habla del futbolista más completo e influyente dentro del juego, Diego Armando Maradona, mientras que si la conversación se enfoca en definición, mentalidad competitiva y capacidad goleadora, Hugo Sánchez merece estar en cualquier discusión entre los mejores delanteros de la historia.

Más que rivales, ambos representan dos maneras distintas de alcanzar la grandeza detrás del balón. Uno desde el genio creativo y otro desde la obsesión por el gol. Y quizá por eso la comparación sigue viva décadas después.