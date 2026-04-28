Falta muy poco para el silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, si ya estábamos emocionados sabiendo que México será una de las sedes, ahora que Javier Aguirre, director técnico del Tri, confirmó a sus convocados, la expectativa no hace más que crecer.
¿Quiénes son los convocados para jugar en el Mundial 2026? Aquí te contamos
El cuerpo técnico seleccionó a jugadores que militan en la Liga MX, quienes serán reforzados por futbolistas que juegan en Europa y se unirán a la selección una vez que concluyan sus respectivas ligas.
Esto significa que los jugadores convocados no disputarán la liguilla, como parte de su compromiso con la Asamblea de Dueños para apoyar al Tri en su preparación rumbo al Mundial.
¿Quiénes son los jugadores convocados?
Porteros
- Raúl Rangel – Guadalajara
- Carlos Acevedo – Santos Laguna
Defensas
- Israel Reyes – América
- Jesús Gallardo – Toluca
Mediocampistas
- Erik Lira – Cruz Azul
- Brian Gutiérrez – Chivas
- Gilberto Mora – Tijuana
- Luis Romo – Chivas
- Roberto Alvarado – Chivas
Delanteros
- Armando González – Chivas
- Alexis Vega – Toluca
- Guillermo Martínez – Pumas
Todos estos jugadores tendrán una semana de vacaciones y se reportarán el 6 de mayo en el CAR de la Federación Mexicana de Fútbol.
Además, Javier Aguirre convocó a ocho futbolistas sparring, generalmente jóvenes que funcionan como rivales en entrenamientos tácticos. Aunque no forman parte de la lista principal, ya son considerados para el siguiente ciclo mundialista.
Entre ellos están: Óscar León (León) como portero; en defensa, Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (San Luis), Jesús Gómez (Tijuana) y Denzel García (FC Juárez); en el mediocampo, Jairo Torres (FC Juárez) y Fidel Ambriz (Monterrey); y como delantero, Kevin Castañeda (Tijuana).
¿Memo Ochoa fue convocado?
Como en cada Mundial, hay nombres que la afición espera ver. Sin embargo, algunos jugadores, a pesar de vivir un gran momento en sus carreras, no fueron considerados en esta convocatoria.
Mientras que otros, como Guillermo Ochoa, aún no han sido confirmados, pero es probable que aparezcan en la lista final cuando se integren los jugadores que militan en el extranjero.
¿Esta es la lista final?
No. Javier Aguirre entregará la lista definitiva el 1 de junio, 10 días antes de que inicie el Mundial. En ella se confirmará la presencia de los jugadores que actualmente compiten fuera del país y que, muy probablemente, veremos en la cancha.