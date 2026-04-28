El cuerpo técnico seleccionó a jugadores que militan en la Liga MX, quienes serán reforzados por futbolistas que juegan en Europa y se unirán a la selección una vez que concluyan sus respectivas ligas.

Esto significa que los jugadores convocados no disputarán la liguilla, como parte de su compromiso con la Asamblea de Dueños para apoyar al Tri en su preparación rumbo al Mundial.

El cuerpo técnico seleccionó a jugadores que militan en la Liga MX, quienes serán reforzados por futbolistas que juegan en Europa (Fotografía: Rodrigo Oropeza/Getty Images)

¿Quiénes son los jugadores convocados?

Porteros



Raúl Rangel – Guadalajara

Carlos Acevedo – Santos Laguna

Defensas



Israel Reyes – América

Jesús Gallardo – Toluca

Mediocampistas



Erik Lira – Cruz Azul

Brian Gutiérrez – Chivas

Gilberto Mora – Tijuana

Luis Romo – Chivas

Roberto Alvarado – Chivas

Delanteros



Armando González – Chivas

Alexis Vega – Toluca

Guillermo Martínez – Pumas

Todos estos jugadores tendrán una semana de vacaciones y se reportarán el 6 de mayo en el CAR de la Federación Mexicana de Fútbol.

Además, Javier Aguirre convocó a ocho futbolistas sparring, generalmente jóvenes que funcionan como rivales en entrenamientos tácticos. Aunque no forman parte de la lista principal, ya son considerados para el siguiente ciclo mundialista.

