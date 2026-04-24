No importa qué países disputen la final, nadie se quiere perder el momento y como toda oferta y demanda, las entradas para el juego alcanzaron un precio de reventa de 2 millones de dólares cada uno.

Un solo lugar en la final está valorado en 2 millones de dólares

Según la plataforma oficial de reventa oficial FIFA Marketplace, se han puesto a la venta 4 entradas, todas juntas, en un sitio bastante privilegiado del estadio. Sin embargo, todas estas características que las hacen el sitio perfecto para ver la final han sido valoradas en $2,299,885 dólares.

Aún sin saber quién jugará la final del Mundial, las entradas han alcanzado un valor de 2 millones de dólares cada una (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Eso significa que, si un mexicano quisiera comprar solo uno de estos asientos, tendría que desembolsar arriba de 40 millones de pesos, reiteramos, solo por un lugar; una cantidad de dinero que muy pocos se pueden permitir.

Los asientos puestos a la venta son categoría 1 y están situados en la parte superior de la tribuna inferior, justo detrás de la portería y cerca de una de las salidas.

La FIFA no fija los precios de reventa en su plataforma; sin embargo, aplica una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor en cada transacción.