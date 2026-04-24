Mientras la emoción sube por el inicio del Mundial, otro que va en aumento es el costo de las entradas para ver la final de la Copa del Mundo que se jugará en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.
Esto podría costarte ver la final del Mundial en el MetLife Stadium
No importa qué países disputen la final, nadie se quiere perder el momento y como toda oferta y demanda, las entradas para el juego alcanzaron un precio de reventa de 2 millones de dólares cada uno.
Un solo lugar en la final está valorado en 2 millones de dólares
Según la plataforma oficial de reventa oficial FIFA Marketplace, se han puesto a la venta 4 entradas, todas juntas, en un sitio bastante privilegiado del estadio. Sin embargo, todas estas características que las hacen el sitio perfecto para ver la final han sido valoradas en $2,299,885 dólares.
Eso significa que, si un mexicano quisiera comprar solo uno de estos asientos, tendría que desembolsar arriba de 40 millones de pesos, reiteramos, solo por un lugar; una cantidad de dinero que muy pocos se pueden permitir.
Los asientos puestos a la venta son categoría 1 y están situados en la parte superior de la tribuna inferior, justo detrás de la portería y cerca de una de las salidas.
La FIFA no fija los precios de reventa en su plataforma; sin embargo, aplica una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor en cada transacción.
Esto implica que, si una entrada para la final se vendiera en los casi 2.3 millones de dólares en los que se están vendiendo, la FIFA percibiría aproximadamente 690,000 dólares en comisiones.
En ediciones anteriores, la reventa de entradas para la Copa del Mundo estaba limitada a su valor nominal. Para Qatar 2022, la FIFA redujo sus comisiones a un 5% o 2 riales cataríes (lo que fuera mayor), aplicables tanto a comprador como al vendedor.
Para este torneo, y ante un mercado secundario menos regulado en Estados Unidos y Canadá, la FIFA decidió eliminar ese límite, argumentando que un tope incentivaría el uso de plataformas externas fuera de su control.