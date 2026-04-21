Hay cambios en la Selección Mexicana y esta vez, lejos de tratarse de los jugadores, quien se suma al equipo, o por lo menos al cuerpo técnico, es Rafa Márquez, quien una vez que termine la contienda mundialista, asumirá su lugar como el nuevo Director Técnico del TRI.
Rafa Márquez está de regreso en la Selección Mexicana, ahora como Director Técnico
La leyenda del fútbol mexicano y ex jugador del Barcelona tomará el lugar que hasta ahora ha sido de Javier Aguirre, quien, por lo menos hasta que termine el mundial, seguirá dirigiendo al equipo mexicano.
Márquez, al igual que Hugo Sánchez, se convertirá en otro ex jugador que después de triunfar en la cancha buscó llevar al equipo a la gloria, ahora desde el cuerpo técnico.
El currículum de Rafa Márquez
Rafa Márquez no es para nada un desconocido en el fútbol nacional y mundial, de hecho, es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del balompié mexicano.
Después de debutar en el Atlas en el 96, saltó hasta Europa para formar parte del AS Mónaco, para luego unirse en 2003 al FC Barcelona, compartiendo cancha con leyendas como Ronaldinho, Lionel Messi, Andrés Iniesta y Gerard Piqué.
Y mientras que en el club europeo consiguió 2 Champions League, 4 Ligas y el Mundial de Clubes, en la selección mexicana ganó la Copa Confederaciones, dos Copas Oro, la Copa Concacaf y fue el único jugador que capitaneó a la selección en cinco mundiales consecutivos, siendo uno de los protagonistas del tan memorable ‘no era penal’ del 2014.
El equipo técnico de Rafa Márquez rumbo al mundial 2030
Aunque aún no se sabe mucho sobre el resto de cambios que vendrán con la llegada de Rafa Márquez a la Selección Mexicana, algunos nombres conocidos han comenzado a sonar.
Entre ellos el del ex jugador Andrés Guardado, quien jugó con el Tri durante 16 años y de concretarse su integración fungiría como auxiliar técnico. Además, se ha contemplado a Vidal Paloma, con quien ya trabajó en las categorías inferiores del Barcelona.
Con la cuenta regresiva del mundial llegando casi a cero, una vez que este termine nos despediremos de Javier Aguirre, para abrirle paso a la era de Rafa Márquez nuevamente dirigiendo a la Selección Mexicana, ahora desde fuera de la cancha.