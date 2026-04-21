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Deportes

Rafa Márquez está de regreso en la Selección Mexicana, ahora como Director Técnico

Hay cambios en el Tri: Sale Javier Aguirre y entra el ex jugador Rafa Márquez como el nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana una vez que finalice el Mundial 2026.
mar 21 abril 2026 11:34 AM
Rafa Márquez asumirá el cargo de Director Técnico de la Selección Mexicana una vez que termine el Mundial 2026. Photo by Hector Vivas/Getty Images

Hay cambios en la Selección Mexicana y esta vez, lejos de tratarse de los jugadores, quien se suma al equipo, o por lo menos al cuerpo técnico, es Rafa Márquez, quien una vez que termine la contienda mundialista, asumirá su lugar como el nuevo Director Técnico del TRI.

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La leyenda del fútbol mexicano y ex jugador del Barcelona tomará el lugar que hasta ahora ha sido de Javier Aguirre, quien, por lo menos hasta que termine el mundial, seguirá dirigiendo al equipo mexicano.

Rafa Márquez será el nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana una vez que finalicé el Mundial del 2026
Rumbo al Mundial 2030, Rafa Márquez tomará el puesto de Javier Aguirre como el nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana ((Photo by Manuel Velasquez/Getty Images))

Márquez, al igual que Hugo Sánchez, se convertirá en otro ex jugador que después de triunfar en la cancha buscó llevar al equipo a la gloria, ahora desde el cuerpo técnico.

El currículum de Rafa Márquez

Rafa Márquez no es para nada un desconocido en el fútbol nacional y mundial, de hecho, es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del balompié mexicano.

Después de debutar en el Atlas en el 96, saltó hasta Europa para formar parte del AS Mónaco, para luego unirse en 2003 al FC Barcelona, compartiendo cancha con leyendas como Ronaldinho, Lionel Messi, Andrés Iniesta y Gerard Piqué.

Y mientras que en el club europeo consiguió 2 Champions League, 4 Ligas y el Mundial de Clubes, en la selección mexicana ganó la Copa Confederaciones, dos Copas Oro, la Copa Concacaf y fue el único jugador que capitaneó a la selección en cinco mundiales consecutivos, siendo uno de los protagonistas del tan memorable ‘no era penal’ del 2014.

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El equipo técnico de Rafa Márquez rumbo al mundial 2030

Rafa Márquez será quien dirijaa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030
Rafa Márquez nuevamente será capitán de la Selección Mexicana, ahora desde fuera de la cancha.
 ((Photo by Hector Vivas/Getty Images))

Aunque aún no se sabe mucho sobre el resto de cambios que vendrán con la llegada de Rafa Márquez a la Selección Mexicana, algunos nombres conocidos han comenzado a sonar.

Entre ellos el del ex jugador Andrés Guardado, quien jugó con el Tri durante 16 años y de concretarse su integración fungiría como auxiliar técnico. Además, se ha contemplado a Vidal Paloma, con quien ya trabajó en las categorías inferiores del Barcelona.

Con la cuenta regresiva del mundial llegando casi a cero, una vez que este termine nos despediremos de Javier Aguirre, para abrirle paso a la era de Rafa Márquez nuevamente dirigiendo a la Selección Mexicana, ahora desde fuera de la cancha.

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