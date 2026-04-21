La leyenda del fútbol mexicano y ex jugador del Barcelona tomará el lugar que hasta ahora ha sido de Javier Aguirre, quien, por lo menos hasta que termine el mundial, seguirá dirigiendo al equipo mexicano.

Rumbo al Mundial 2030, Rafa Márquez tomará el puesto de Javier Aguirre como el nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana ((Photo by Manuel Velasquez/Getty Images))

Márquez, al igual que Hugo Sánchez, se convertirá en otro ex jugador que después de triunfar en la cancha buscó llevar al equipo a la gloria, ahora desde el cuerpo técnico.

El currículum de Rafa Márquez

Rafa Márquez no es para nada un desconocido en el fútbol nacional y mundial, de hecho, es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del balompié mexicano.

Después de debutar en el Atlas en el 96, saltó hasta Europa para formar parte del AS Mónaco, para luego unirse en 2003 al FC Barcelona, compartiendo cancha con leyendas como Ronaldinho, Lionel Messi, Andrés Iniesta y Gerard Piqué.

Y mientras que en el club europeo consiguió 2 Champions League, 4 Ligas y el Mundial de Clubes, en la selección mexicana ganó la Copa Confederaciones, dos Copas Oro, la Copa Concacaf y fue el único jugador que capitaneó a la selección en cinco mundiales consecutivos, siendo uno de los protagonistas del tan memorable ‘no era penal’ del 2014.