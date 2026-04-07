En un superclásico europeo a la altura de las expectativas, el Bayern Munich asaltó el Santiago Bernabéu con un 2-1 al Real Madrid, este martes en la ida de cuartos de la Champions League, un duelo en el que relució la leyenda de la portería alemana Manuel Neuer.
Bayern Munich gana 2-1 al Real Madrid en la ida de cuartos de la Champions League
Los goles del colombiano Luis Díaz (41') y Harry Kane (46') dieron el triunfo al Bayern frente a un Real Madrid que se rebeló en la recta final con un gol de Kylian Mbappé (74').
Con este triunfo alemán por la mínima, el choque de las 21 Copas de Europa -15 el Real Madrid, seis el Bayern- queda abierto para el partido de vuelta, el miércoles en el Allianz Arena.
El Bayern pisó el Bernabéu sin complejos, con tres jugadores mordiendo en la presión a la altura del portero del Real Madrid.
🕒 Final del partido: Ganamos en Madrid. pic.twitter.com/kmdDb5Fxto— FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 7, 2026
La valentía daba sus frutos y el equipo de Vincent Kompany perdonó el 1-0, sobre todo cuando Dayot Upamecano no consiguió conectar un remate limpio con el arquero Andriy Lunin batido y Álvaro Carreras salvando el gol en la línea (9’).
Precisamente el lateral español sufría de lo lindo ante Olise, elegante y eficaz en el extremo derecho, imparable en sus conducciones.
Pero fue Luis Díaz, pegado a la izquierda y que prácticamente no había tocado el balón, el encargado de abrir el marcador.
Kane armó la jugada y sirvió para Serge Gnabry, asistente al espacio para un Luis Díaz letal.
El Real Madrid, incapaz de rivalizar en el juego, lo fiaba todo a la calidad de sus estrellas, desequilibrantes con metros por delante.
Pero Kylian Mbappé (15' y 29') y Vinícius (18') se toparon con la inmensa figura de Neuer, recién cumplidos los 40 años y sin acusar su reciente lesión en el gemelo izquierdo.
Además del gol, la otra mala noticia para los blancos en la primera parte fue la amarilla que vio Aurelien Tchouameni, que se perderá la vuelta.
Con información de AFP