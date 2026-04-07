Bayern Munich gana 2-1 al Real Madrid en la ida de cuartos de la Champions League

Los goles del colombiano Luis Díaz (41') y Harry Kane (46') dieron el triunfo al Bayern frente a un Real Madrid que se rebeló en la recta final con un gol de Kylian Mbappé (74').

Con este triunfo alemán por la mínima, el choque de las 21 Copas de Europa -15 el Real Madrid, seis el Bayern- queda abierto para el partido de vuelta, el miércoles en el Allianz Arena.

El Bayern pisó el Bernabéu sin complejos, con tres jugadores mordiendo en la presión a la altura del portero del Real Madrid.

🕒 Final del partido: Ganamos en Madrid. pic.twitter.com/kmdDb5Fxto — FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 7, 2026

La valentía daba sus frutos y el equipo de Vincent Kompany perdonó el 1-0, sobre todo cuando Dayot Upamecano no consiguió conectar un remate limpio con el arquero Andriy Lunin batido y Álvaro Carreras salvando el gol en la línea (9’).

Precisamente el lateral español sufría de lo lindo ante Olise, elegante y eficaz en el extremo derecho, imparable en sus conducciones.

Pero fue Luis Díaz, pegado a la izquierda y que prácticamente no había tocado el balón, el encargado de abrir el marcador.