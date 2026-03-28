Mexico y Portugal dejan todo, pero no el gol, en un empate 0-0 en el Estadio Banorte

El Azteca renace con un duelo cerrado y sin concesiones

La Selección de México y su similar portuguesa sostuvieron un empate sin goles durante casi todo el encuentro en la reinauguración del Estadio Banorte, en un partido que se jugó con intensidad constante, pero sin un dominador claro. El balón, con momentos de control alternado y sin que alguno lograra imponer condiciones de forma definitiva.

Portugal encontró en la posesión su principal vía para inclinar el juego. La entrada de Vitinha modificó el ritmo en el medio campo, mientras Bruno Fernandes se mantuvo como eje en la generación, con intentos por conectar en los últimos metros que no terminaron por traducirse en opciones claras, hasta su salida en el minuto 80.

Del lado mexicano, los movimientos desde el banquillo buscaron sostener el orden y responder en transición. Ingresos como el de Julián Quiñones y los ajustes en el último tramo apuntaron a un cierre más agresivo, en un partido que nunca perdió ritmo, incluso con múltiples cambios en ambos equipos.