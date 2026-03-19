El Abierto de Miami cancela jornada por lluvias: así comenzará el torneo

El cartel del miércoles preveía el arranque del cuadro principal del Masters 1000 masculino, con la participación de jugadores como el búlgaro Grigor Dimitrov, el griego Stefanos Tsitsipas y los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone.

En el WTA 1000, que se puso en marcha el martes, debía saltar a escena la veterana Venus Williams, así como la española Paula Badosa y raquetas sudamericanas como la argentina Solana Sierra y la colombiana Emiliana Arango.

Buena parte de estos juegos fueron movidos a la recargada jornada del jueves, que prevé medio centenar de partidos.

Entre ellos estará el debut de la joya brasileña João Fonseca frente al húngaro Fabian Marozsan y el duelo sudamericano entre el chileno Alejandro Tabilo y el argentino Francisco Comesaña.

Con información de AFP