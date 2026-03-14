Kimi Antonelli toma el pole en el GP de Shanghái y logra nuevo record

Mercedes redondeó una jornada dominante con un nuevo doblete, ya que George Russell acompañará a Antonelli en la primera fila. La escudería alemana repitió así la solidez que ya había mostrado en Australia el fin de semana pasado y volvió a imponer el ritmo en el circuito de Shanghái.

Antonelli selló su vuelta decisiva en el tramo final de la clasificación con un registro de 1:32.046, suficiente para superar por 0.222 segundos a Russell, quien horas antes se había llevado la victoria en la carrera sprint.

“Fue una sesión bastante limpia.No cometí errores y tengo muchas ganas de que llegue la carrera de mañana”, señaló el piloto a AFP.

Detrás de los Mercedes arrancarán los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que ocuparán la segunda fila tras marcar el tercer y cuarto mejor tiempo. Más atrás quedaron los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

La nota amarga volvió a ser para Max Verstappen. El neerlandés solo pudo ser octavo en la clasificación y extendió un fin de semana complicado para Red Bull, un equipo que hasta ahora no ha encontrado respuestas en China.