Kimi Antonelli toma el pole en el GP de Shanghái y logra nuevo record

Kimi Antonelli escribió una página nueva en la Fórmula 1 este sábado en Shanghái. El piloto italiano, de 19 años, se quedó con la pole position del Gran Premio de China y se convirtió en el corredor más joven en marcar el mejor tiempo de una clasificación en la historia de la categoría.
El desempeño de Antonelli no solo lo puso al frente de la parrilla para la carrera del domingo, también le permitió arrebatarle a Sebastian Vettel una marca que se mantenía desde 2008, cuando el alemán consiguió la pole del Gran Premio de Italia con 21 años.