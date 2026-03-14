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Kimi Antonelli toma el pole en el GP de Shanghái y logra nuevo record

El piloto de Mercedes saldrá primero en Shanghái tras firmar la clasificación más rápida del sábado. A sus 19 años, desplazó a Sebastian Vettel como el más joven en salir.
sáb 14 marzo 2026 08:28 AM
kimi antonelli shangai
Antonelli logró quitarle el record a Vettel. (HECTOR RETAMAL/AFP)

Kimi Antonelli escribió una página nueva en la Fórmula 1 este sábado en Shanghái. El piloto italiano, de 19 años, se quedó con la pole position del Gran Premio de China y se convirtió en el corredor más joven en marcar el mejor tiempo de una clasificación en la historia de la categoría.

El desempeño de Antonelli no solo lo puso al frente de la parrilla para la carrera del domingo, también le permitió arrebatarle a Sebastian Vettel una marca que se mantenía desde 2008, cuando el alemán consiguió la pole del Gran Premio de Italia con 21 años.

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Mercedes redondeó una jornada dominante con un nuevo doblete, ya que George Russell acompañará a Antonelli en la primera fila. La escudería alemana repitió así la solidez que ya había mostrado en Australia el fin de semana pasado y volvió a imponer el ritmo en el circuito de Shanghái.

Antonelli selló su vuelta decisiva en el tramo final de la clasificación con un registro de 1:32.046, suficiente para superar por 0.222 segundos a Russell, quien horas antes se había llevado la victoria en la carrera sprint.

“Fue una sesión bastante limpia.No cometí errores y tengo muchas ganas de que llegue la carrera de mañana”, señaló el piloto a AFP.

Detrás de los Mercedes arrancarán los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que ocuparán la segunda fila tras marcar el tercer y cuarto mejor tiempo. Más atrás quedaron los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

La nota amarga volvió a ser para Max Verstappen. El neerlandés solo pudo ser octavo en la clasificación y extendió un fin de semana complicado para Red Bull, un equipo que hasta ahora no ha encontrado respuestas en China.

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