Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac; Russell partirá primero en el GP de Australia

Sergio Pérez vuelve a la F1 con Cadillac luego de dejar Red Bull y tomarse 2025 como año sabático. Partirá desde la novena fila en el Gran Premio de Australia.
sáb 07 marzo 2026 08:55 AM
George Russell logra la pole en Australia; Checo Pérez regresa a la F1. (PAUL CROCK/AFP)

El británico George Russell saldrá este domingo 8 de marzo desde la pole position en el Gran Premio de Australia, la carrera que abrirá la temporada del campeonato de Fórmula 1 2026. En contraste, el mexicano Sergio “Checo” Pérez tendrá un regreso complicado a la parrilla, ya que arrancará desde la novena fila tras quedar eliminado en la primera ronda de clasificación.

Russell marcó este sábado el mejor tiempo en el circuito Albert Park Circuit, en Melbourne, con una vuelta de 1:18.518, que lo colocó por delante de su compañero en Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, el italiano Andrea Kimi Antonelli, y del francés Isack Hadjar, de Red Bull Racing, quienes quedaron a 293 y 785 milésimas de segundo, respectivamente.

“Un gran día. Sabíamos que el coche tenía mucho potencial”, celebró Russell. “Estoy deseando que llegue la carrera de mañana; creo que podemos ofrecer unas carreras bastante emocionantes al público”.

Russell logra la pole en Australia tras dominar la clasificación.

 (WILLIAM WEST/AFP)

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

La carrera de Melbourne también marca el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1, luego de haber dejado Red Bull Racing al final de la temporada 2024.

El piloto mexicano se tomó 2025 como año sabático y ahora vuelve al campeonato con el nuevo Cadillac Formula 1 Team, escudería que debuta en la categoría.

Tras un año 2025 marcado por múltiples cambios en la parrilla, la llegada de Cadillac al paddock es una de las principales novedades de la temporada 2026. Para su estreno, la escudería apostó por la experiencia de dos pilotos veteranos: Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Ambos, de 36 años, acumulan más de 500 carreras en la Fórmula 1 y cuentan con amplia experiencia en la categoría, incluidos podios y victorias en grandes premios.

Sin embargo, la primera clasificación de Pérez con Cadillac no fue sencilla. El tapatío marcó un tiempo de 1:22.605 en la Q1, lo que lo dejó en la posición 18 de la parrilla para la carrera del domingo.

Pérez compartirá la novena fila con el español Fernando Alonso, de Aston Martin F1 Team, quien también quedó fuera en la primera ronda.

La nueva escudería Cadillac debuta en la Fórmula 1 con dos pilotos veteranos: Checo Pérez y Valtteri Bottas. (MARTIN KEEP/AFP)

Accidente de Verstappen sacude la clasificación

La mayor sorpresa de la jornada fue el accidente del tetracampeón mundial Max Verstappen durante la primera fase de la clasificación.

El neerlandés perdió el control de su monoplaza al final de la recta principal cuando iniciaba su primera vuelta rápida, hizo un trompo y terminó impactando contra un muro tras atravesar la escapatoria de grava.

“Simplemente acababa de pisar el freno y, de repente, el eje trasero se bloqueó por completo de la nada. No sé por qué pasó eso ni cómo ocurrió”, explicó Verstappen.

Aunque el impacto no fue grave, el piloto de Red Bull no registró tiempo y deberá salir desde el pit lane.

Max Verstappen, tetracampeón mundial y excompañero de Checo en Red Bull, sufrió un accidente. (PAUL CROCK/AFP)

Ferrari y McLaren, detrás de Mercedes

Detrás de los dos Mercedes arrancará Hadjar, seguido del monegasco Charles Leclerc, de Scuderia Ferrari.

La tercera línea estará ocupada por los monoplazas de McLaren, con el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, vigente campeón del mundo.

El Top 10 lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari), el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad con Racing Bulls, además del brasileño Gabriel Bortoleto con Audi.

La carrera del Gran Premio de Australia se disputará este domingo en Melbourne y marcará el inicio oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1, con Russell al frente de la parrilla y con la mirada puesta en el regreso de Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo.

Con información de AFP

