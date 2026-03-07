Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac; Russell partirá primero en el GP de Australia

El británico George Russell saldrá este domingo 8 de marzo desde la pole position en el Gran Premio de Australia, la carrera que abrirá la temporada del campeonato de Fórmula 1 2026. En contraste, el mexicano Sergio “Checo” Pérez tendrá un regreso complicado a la parrilla, ya que arrancará desde la novena fila tras quedar eliminado en la primera ronda de clasificación.
Russell marcó este sábado el mejor tiempo en el circuito Albert Park Circuit, en Melbourne, con una vuelta de 1:18.518, que lo colocó por delante de su compañero en Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, el italiano Andrea Kimi Antonelli, y del francés Isack Hadjar, de Red Bull Racing, quienes quedaron a 293 y 785 milésimas de segundo, respectivamente.
“Un gran día. Sabíamos que el coche tenía mucho potencial”, celebró Russell. “Estoy deseando que llegue la carrera de mañana; creo que podemos ofrecer unas carreras bastante emocionantes al público”.