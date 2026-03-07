Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac; Russell partirá primero en el GP de Australia

Russell logra la pole en Australia tras dominar la clasificación.



(WILLIAM WEST/AFP)

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

La carrera de Melbourne también marca el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1, luego de haber dejado Red Bull Racing al final de la temporada 2024.

El piloto mexicano se tomó 2025 como año sabático y ahora vuelve al campeonato con el nuevo Cadillac Formula 1 Team, escudería que debuta en la categoría.

Tras un año 2025 marcado por múltiples cambios en la parrilla, la llegada de Cadillac al paddock es una de las principales novedades de la temporada 2026. Para su estreno, la escudería apostó por la experiencia de dos pilotos veteranos: Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Ambos, de 36 años, acumulan más de 500 carreras en la Fórmula 1 y cuentan con amplia experiencia en la categoría, incluidos podios y victorias en grandes premios.

Sin embargo, la primera clasificación de Pérez con Cadillac no fue sencilla. El tapatío marcó un tiempo de 1:22.605 en la Q1, lo que lo dejó en la posición 18 de la parrilla para la carrera del domingo.

Pérez compartirá la novena fila con el español Fernando Alonso, de Aston Martin F1 Team, quien también quedó fuera en la primera ronda.