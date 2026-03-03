‘Zootopia 2’ llega a streaming y esta es la fecha de estreno

La cinta se convirtió rápidamente en un fenómeno, y no lo decimos nosotros, lo dicen sus récords de taquilla —se convirtió en la peli de animación de Motion Picture Association más taquillera de todos los tiempos con 1,850 millones de dólares—, y grandes reconocimientos, pues recientemente se llevó un premio BAFTA a Mejor Película de Animación. De hecho, actualmente está nominada a los premios Oscar.

Pero primero lo primero, ¿de qué trata? Los agentes Judy Hopps y Nick Wilde enfrentarán una aventura encubierta que los llevará incluso por los rincones más recónditos de la metrópolis animal. Se encuentran tras la pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake llega a Zootopia y pone patas arriba la ciudad. ¿Lograrán resolver el caso?

Fecha de estreno en streaming

Podrás ver Zootopia 2 a partir del miércoles 11 de marzo, por supuesto a través de Disney+, así que anótalo en tu calendario.