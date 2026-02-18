Un atleta inesperado: un lomito se coló en prueba olímpica de esquí en Milán-Cortina

El lomito —con aspecto de perro-lobo y de raza husky—, se puso a correr por la pista, detrás de dos de las competidoras, la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic, antes de cruzar también la línea de meta, como un deportista olímpico más.

"Era bonito y para nada agresivo, así que sin problema", dijo después Charalampidou.

"Después de pasar la meta, se acercaba a todo el mundo. Yo quería acariciarlo, pero no tuve tiempo, le perdí de vista pronto", añadió la esquiadora griega.

"Mi carrera no fue muy buena, no estoy muy orgullosa de lo que he hecho, pero me he hecho famosa gracias a un perro y ahora todo el mundo quiere entrevistarme. Es la primera vez que doy entrevistas", reconoció.