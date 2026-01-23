México derrota 1-0 a Panamá en partido amistoso rumbo al Mundial 2026

El gol del compromiso, celebrado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, fue anotado en propia puerta por el panameño Richard Peralta (90+3).

El combinado mexicano de Javier Aguirre, plagado de jugadores locales por no ser fecha FIFA, fue superior a su rival, al que dominó con buenas triangulaciones, pero sin profundidad por banda ni grandes oportunidades.

"Podemos estar tranquilos para lo que viene porque hay una buena generación de futbolistas mexicanos", dijo Aguirre tras la victoria.

México, con la baja por lesión de su promesa Gilberto Mora, puso una marcha más en la segunda mitad, donde Kevin Castañeda y Armando González pudieron anotar.

Los aztecas marcaron tras una asistencia de Jesús Gallardo que fue rematada en propia puerta por el panameño Peralta en el último suspiro de la cita.

"Es para estar orgullosos del partido que han hecho los pelaos (muchachos), competir contra ellos de tú a tú hasta el último minuto tiene mucho mérito", afirmó el DT de Panamá, Thomas Christiansen.