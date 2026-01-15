Buenas noticias para los fans de la Fórmula 1: McLaren anunció que el mexicano Pato O’Ward continuará en el equipo como piloto de reserva para la temporada 2026, lo que coincide con la presencia y regreso de Checo Pérez a la parrilla, ahora con Cadillac.
Confirmado: Pato O’Ward seguirá como piloto reserva de McLaren en F1
El rol de Pato será compartido con Leonardo Fornaroli, campeón de Fórmula 2, y que también será piloto de pruebas y desarrollo del equipo.
De hecho, el regio no solo tendrá esta tarea, pues continuará en su búsqueda del campeonato con Arrow McLaren en la NTT Indycar Series.
Al respecto, O’Ward expresó que se siente muy entusiasmado por continuar como piloto reserva del equipo británico en la máxima categoría del automovilismo.
“He aprendido muchísimo probando y conduciendo coches de F1 en los últimos años, así que espero con ilusión este continuo crecimiento y desarrollo”, dijo el piloto en el comunicado oficial.
También, su compañero Fornaroli compartió: “Es un nuevo paso emocionante en mi trayectoria y estoy deseando contribuir a un equipo tan exitoso y campeón esta temporada. Muchas gracias a Zak, Andrea y Alessandro por esta oportunidad”.