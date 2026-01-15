Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Confirmado: Pato O’Ward seguirá como piloto reserva de McLaren en F1

El piloto mexicano continuará en el equipo británico como piloto reserva. Acá los detalles.
jue 15 enero 2026 04:08 PM
Confirmado: Pato O’Ward seguirá como piloto reserva de McLaren en F1
Pato O'Ward. (Clive Rose/Getty Images)

Buenas noticias para los fans de la Fórmula 1: McLaren anunció que el mexicano Pato O’Ward continuará en el equipo como piloto de reserva para la temporada 2026, lo que coincide con la presencia y regreso de Checo Pérez a la parrilla, ahora con Cadillac.

Publicidad

El rol de Pato será compartido con Leonardo Fornaroli, campeón de Fórmula 2, y que también será piloto de pruebas y desarrollo del equipo.

De hecho, el regio no solo tendrá esta tarea, pues continuará en su búsqueda del campeonato con Arrow McLaren en la NTT Indycar Series.

Te puede interesar:

“Nada funcionaba”: Verstappen revela cuál ha sido su peor temporada en la F1
Deportes

“Nada funcionaba”: Verstappen revela cuál ha sido su peor temporada en la F1

Al respecto, O’Ward expresó que se siente muy entusiasmado por continuar como piloto reserva del equipo británico en la máxima categoría del automovilismo.

“He aprendido muchísimo probando y conduciendo coches de F1 en los últimos años, así que espero con ilusión este continuo crecimiento y desarrollo”, dijo el piloto en el comunicado oficial.

También, su compañero Fornaroli compartió: “Es un nuevo paso emocionante en mi trayectoria y estoy deseando contribuir a un equipo tan exitoso y campeón esta temporada. Muchas gracias a Zak, Andrea y Alessandro por esta oportunidad”.

Publicidad

Tags

Fórmula 1
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad