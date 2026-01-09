San Diego FC echa al 'Chucky' Lozano y lo deja sin equipo previo al Mundial 2026

Lozano, de 30 años, llegó a San Diego como la principal figura de una nueva franquicia en la liga norteamericana, pero se encontró con problemas internos que provocaron una prolongada ausencia del delantero en el cuadro titular en la recta final de la temporada 2025.

"Les hemos comunicado a Hirving y a su agente que no será parte de los planes deportivos de aquí en adelante", dijo el director deportivo de la franquicia, Tyler Heaps, en conferencia de prensa. "No fue una decisión fácil, lo hemos hablado entre todos, le comunicamos al resto del grupo y estamos en búsqueda de la mejor solución".

San Diego fue una de las grandes revelaciones de la temporada 2025 en la primera división del futbol estadounidense, al terminar como líder de la temporada regular en la Conferencia Oeste.

Pese a la ausencia del mexicano durante los playoffs, el cuadro dirigido por el chileno-estadounidense Mikey Varas alcanzó la final de conferencia donde cayó a manos de Vancouver Whitecaps.

Nuestra concentración está puesta en lo colectivo. Hemos jugado muchos partidos sin él y el equipo se vio muy bien. Mikey Varas, entrenador del San Diego FC

Lozano, quien había expresado su deseo de continuar en San Diego a finales del 2025, queda en la seria necesidad de encontrar un nuevo destino para poder aspirar a un cupo dentro de la nómina de la selección mexicana en la Copa del Mundo.

En diciembre, Hirving Lozano había dicho sentirse "feliz en San Diego" y con la mente puesta en ir al Mundial.

En su única temporada en Estados Unidos, Lozano disputó 27 partidos en los que anotó nueve goles y completó 10 asistencias en el torneo de liga.

